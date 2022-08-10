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Предложил работу и зарезал. В Омской области дачник убил пенсионера

Предложил работу и зарезал. В Омской области дачник убил пенсионера

Вчера, 18:22
Фото: СУ СКР по Омской области

Омский дачник зарезал соседа, который согласился ему помочь

Следователи выясняют, почему между омичами возник конфликт.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области рассказали об убийстве, которое случилось в СНТ Рябинка» на минувших выходных. Известно, что 67-летний дачник зарезал своего 71-летнего соседа, который пришел к нему на участок, чтобы помочь.

Незадолго до случившегося пенсионеры договорились о сотрудничестве: младший омич попросил соседа помочь по хозяйству. Однако во время работы на участке мужчины повздорили, и 67-летний мужчина ударил своего соседа ножом.

В разговоре со следователями дачник заявил, что оборонялся, и потому взялся за нож. Подробности случившегося выясняются, место происшествия уже осмотрели. На время следствия омича заключили под стражу, уточнили в пресс-службе ведомства.

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