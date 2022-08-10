Предложил работу и зарезал. В Омской области дачник убил пенсионера

В пресс-службе СУ СКР по Омской области рассказали об убийстве, которое случилось в СНТ Рябинка» на минувших выходных. Известно, что 67-летний дачник зарезал своего 71-летнего соседа, который пришел к нему на участок, чтобы помочь.