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Потоп в омской МСЧ № 4 объяснили дождями

Потоп в омской МСЧ № 4 объяснили дождями

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI
Из-за осадков, по данным регионального минздрава, пострадало три отделения больницы.

Вчера вечером в паблике «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте» появилось красочное видео о потопе в МСЧ № 4. 

«В МСЧ № 4 на втором этаже по стенам льется вода. Дырявая больница», – отметил автор видео. 
Фото: скрин с паблика "Инцидент Омск"

За комментариями по данному инциденту Город55 обратился в минздрав Омской области. Там случившееся списали на обильные осадки. 

«В воскресенье, 7 августа, в МСЧ№4, в результате сильнейших ливней произошел прорыв внутренних коммуникаций. Пострадало три отделения 3-го корпуса больницы.  Последствия аварии были оперативно устранены, в настоящее время продолжается просушка помещений, пострадавших в результате аварии», – сообщили Городу55 в региональном минздраве. 

Также в ведомстве отметили, что пострадавшие отделения сейчас находятся в первоочередном плане на ремонт. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Дождь#Потоп#Больница
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