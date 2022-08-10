Потоп в омской МСЧ № 4 объяснили дождями

Вчера вечером в паблике «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте» появилось красочное видео о потопе в МСЧ № 4.
«В МСЧ № 4 на втором этаже по стенам льется вода. Дырявая больница», – отметил автор видео.
За комментариями по данному инциденту Город55 обратился в минздрав Омской области. Там случившееся списали на обильные осадки.
«В воскресенье, 7 августа, в МСЧ№4, в результате сильнейших ливней произошел прорыв внутренних коммуникаций. Пострадало три отделения 3-го корпуса больницы. Последствия аварии были оперативно устранены, в настоящее время продолжается просушка помещений, пострадавших в результате аварии», – сообщили Городу55 в региональном минздраве.
Также в ведомстве отметили, что пострадавшие отделения сейчас находятся в первоочередном плане на ремонт.