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Основатель музея транспорта планирует запустить метро в Московской области

Основатель музея транспорта планирует запустить метро в Московской области

Вчера, 19:46
Фото: 1MI
Георгий Манохин, основатель музея «Метро на даче», намерен перенести свои экспонаты в вагоны настоящего поезда.

Известно, что Манохин ранее работал машинистом. Теперь он создал собственный музей транспорта. Основную часть 1-го этажа занимает кабина вагона Еж-2, изготовленная из фанеры, передает Pravda.Ru.

В вагоне можно посмотреть пульт управления и форменную одежду водителя. Этажом выше хранится форма сотрудников метрополитена. Под самым потолком можно заметить схемы петербургского метрополитена, а также столиц Венгрии и Болгарии.

Теперь у Манохина возникла идея создать собственную линию от Апрелевки до музея и перенести туда экспонаты.

Манохин отметил, что посетители музея могут прокатиться в старых вагонах под управлением электровоза.

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