Основатель музея транспорта планирует запустить метро в Московской области

Известно, что Манохин ранее работал машинистом. Теперь он создал собственный музей транспорта. Основную часть 1-го этажа занимает кабина вагона Еж-2, изготовленная из фанеры, передает Pravda.Ru.
В вагоне можно посмотреть пульт управления и форменную одежду водителя. Этажом выше хранится форма сотрудников метрополитена. Под самым потолком можно заметить схемы петербургского метрополитена, а также столиц Венгрии и Болгарии.
Теперь у Манохина возникла идея создать собственную линию от Апрелевки до музея и перенести туда экспонаты.
Манохин отметил, что посетители музея могут прокатиться в старых вагонах под управлением электровоза.