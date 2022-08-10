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Омского депутата Петренко объявили в розыск по делу о фейках

Омского депутата Петренко объявили в розыск по делу о фейках

Сегодня, 11:58
Фото: 1MI
Подсудимый дважды не явился на предварительные слушания.

Как стало известно Городу55, судья Куйбышевского районного суда Сергей Калмыков объявил в розыск депутата Омского горсовета Дмитрия Петренко, который оказался на скамье подсудимых по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Дело в том, что Петренко дважды не явился на предварительные слушания по делу, которые были назначены на 8 и 9 августа.

«Обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно», — говорится в материалах дела.

Это обстоятельство и стало поводом для объявления Петренко в розыск. Помимо этого ему заочно изменили меру пресечения.

«Петренко изменили меру пресечения на заключение под стражу», — пояснили Городу55 в Куйбышевском суде.
Фото: Скрин с Куйбышевского суда города Омска

Напомним, Дмитрию Петренко вменяют семь эпизодов распространения фейков о российской армии с использованием служебного положения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. По УК РФ ему грозит до 10 лет колонии. 

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