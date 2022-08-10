Омского депутата Петренко объявили в розыск по делу о фейках

Напомним, Дмитрию Петренко вменяют семь эпизодов распространения фейков о российской армии с использованием служебного положения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. По УК РФ ему грозит до 10 лет колонии.