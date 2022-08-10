Омского депутата Петренко объявили в розыск по делу о фейках

Posted 10 августа 2022, 05:58
Published 10 августа 2022, 05:58
Modified 10 августа 2022, 06:06
Updated 10 августа 2022, 06:06
Как стало известно Городу55, судья Куйбышевского районного суда Сергей Калмыков объявил в розыск депутата Омского горсовета Дмитрия Петренко, который оказался на скамье подсудимых по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
Дело в том, что Петренко дважды не явился на предварительные слушания по делу, которые были назначены на 8 и 9 августа.
«Обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно», — говорится в материалах дела.
Это обстоятельство и стало поводом для объявления Петренко в розыск. Помимо этого ему заочно изменили меру пресечения.
«Петренко изменили меру пресечения на заключение под стражу», — пояснили Городу55 в Куйбышевском суде.
Напомним, Дмитрию Петренко вменяют семь эпизодов распространения фейков о российской армии с использованием служебного положения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. По УК РФ ему грозит до 10 лет колонии.