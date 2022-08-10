Нога держалась на кости. В Омске хирурги спасли подростка от ампутации конечности

В пресс-службе омского минздрава рассказали об исцелении пациента, который едва не лишился ноги. Парень по неосторожности так сильно порезал ногу, что потерял много крови.
Пострадавшим оказался 16-летний житель Тюкалинского района. Он рассказал, что поздно вечером вернулся домой после прогулки с друзьями, и понял, что забыл ключи от дома. Парень решил не будить родителей и попытался попасть в дом через старую деревянную форточку.
В какой-то момент рама не выдержала и лопнула, а оконное стекло перерезало омичу ногу. В срочном порядке его госпитализировали, и без быстрой помощи врачей он мог лишиться ноги.
«Это называется „травматической ампутацией“, потому что рассечено было практически все: мышцы, кожа, сосуды, артерии, нерв, все, что можно. Нога фиксировалась на кости», — рассказал жуткие подробности сосудистый хирург Областной клинической больницы Максим Герасименко.
К моменту прибытия в больницу парень потерял 4.5 литра крови — практически всю, что есть в человеческом организме. Родные омича вовремя успели среагировать и соорудили тугую повязку, а затем повезли парня в больницу.
В таких сложных случаях чаще всего прибегают к ампутации конечности, но операционная бригада решила побороться за ногу и за жизнь молодого пациента. Для этого в больницу ночью вызвали сосудистого хирурга.
«Меня в районе трех часов ночи разбудили, сказали нужна помощь в операционной. Операция длилась 4-5 часов. Удалось остановить кровотечение. Я сделал протезирование бедренной артерии, протезирование бедренной вены, удалось сшить нерв, сшить все мышцы. Отдельное спасибо анестезиологу, которой работал параллельно с хирургами и делал все, чтобы стабилизировать состояние нашего пациента Мы полностью восстановили конечность. Сейчас он уже встает на ногу, опирается. Самое страшное позади, жизни больше ничего не угрожает. Предстоит длительная реабилитация, но это уже вопрос времени», — объяснил сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко.