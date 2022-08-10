Ночная поездка на электросамокате закончилась для 36-летнего омича в больнице

В Омске полицейские выясняют все нюансы несчастного случая, в котором серьезно пострадал 36-летний житель Ленинского округа.
«Вчера из больницы в отдел полиции поступило сообщение, что к ним был доставлен мужчина с множественными травмами», – рассказали Городу55 в УМВД по Омской области.
Прибывшие по вызову медиков оперативники побеседовали с пострадавшим и узнали от него, что около часа ночи 7 августа мужчина якобы упал с электросамоката на улице Волочаевской.
Сейчас силовики выясняют все обстоятельства этого падения, чтобы исключить криминальную версию этого происшествия.