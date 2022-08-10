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Ночная поездка на электросамокате закончилась для 36-летнего омича в больнице

Ночная поездка на электросамокате закончилась для 36-летнего омича в больнице

Сегодня, 09:43
По информации силовиков, мужчина упал с двухколесного транспорта на улице Волочаевской.

В Омске полицейские выясняют все нюансы несчастного случая, в котором серьезно пострадал 36-летний житель Ленинского округа. 

«Вчера из больницы в отдел полиции поступило сообщение, что к ним был доставлен мужчина с множественными травмами», – рассказали Городу55 в УМВД по Омской области. 

Прибывшие по вызову медиков оперативники побеседовали с пострадавшим и узнали от него, что около часа ночи 7 августа мужчина якобы упал с электросамоката на улице Волочаевской. 

Сейчас силовики выясняют все обстоятельства этого падения, чтобы исключить криминальную версию этого происшествия. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#ДТП#Несчастный случай#Электросамокат
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