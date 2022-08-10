На окраинах Екатеринбурге огнем уничтожены дома и часть ангара

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области, сначала вечером поступило сообщение о пожаре в двух частных домах в переулке Скоростной. Хотя дым от пожара было видно даже жителям центра города, 36 пожарных сумели справиться с огнем примерно за полтора часа. Но после того, как пламя было потушено, завалы разбирались еще долго.
А в третьем часу ночи огонь охватил деревянные поддоны в промзоне на Сибирском тракте. Пламя полыхало на площади около тысячи квадратных метров, что привело к частичному обрушению соседнего ангара.
Из бытовки были эвакуированы десять человек. Во избежание взрыва и повреждения техники, промзону покинули автомобили, в том числе груженые газовыми баллонами. Пожар был потушен лишь утром.