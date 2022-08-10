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На окраинах Екатеринбурге огнем уничтожены дома и часть ангара

Сегодня, 13:38
На окраинах Екатеринбурга всего за одни сутки и даже менее в результате двух крупных пожаров сгорели два частных дома, часть ангара и поддоны возле него.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области, сначала вечером поступило сообщение о пожаре в двух частных домах в переулке Скоростной. Хотя дым от пожара было видно даже жителям центра города, 36 пожарных сумели справиться с огнем примерно за полтора часа. Но после того, как пламя было потушено, завалы разбирались еще долго.

А в третьем часу ночи огонь охватил деревянные поддоны в промзоне на Сибирском тракте. Пламя полыхало на площади около тысячи квадратных метров, что привело к частичному обрушению соседнего ангара.

Из бытовки были эвакуированы десять человек. Во избежание взрыва и повреждения техники, промзону покинули автомобили, в том числе груженые газовыми баллонами. Пожар был потушен лишь утром.



#Светлана Павлова
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