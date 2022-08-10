Космос в Нефтяниках. В Омске установят модель солнечной системы

В пресс-службе мэрии Омска рассказали о благоустройстве сквера у ДК «Звездный» в Нефтяниках. По задумке, сквер должны украсить элементы солнечной системы — планеты и спутники, а также лунный кратер. Фигуры уже изготовили в мастерской подрядчика, идет подготовка к их установке. Большая пергола уже установлена.