Космос в Нефтяниках. В Омске установят модель солнечной системы

В пресс-службе мэрии Омска рассказали о благоустройстве сквера у ДК «Звездный» в Нефтяниках. По задумке, сквер должны украсить элементы солнечной системы — планеты и спутники, а также лунный кратер. Фигуры уже изготовили в мастерской подрядчика, идет подготовка к их установке. Большая пергола уже установлена.
До конца августа в сквере у ДК в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроят детскую игровую площадку с безопасным покрытием, тротуары, пандус, велопарковки, скамейки, вазоны и цветочницы. По периметру сквера появятся сосны сибирские и декоративные кустарники.
Благоустройством сквера занимается ООО «Олимп». В прошлом году компания обустроила систему водоотведения и заасфальтировала проезды. Также у ДК появилась дополнительная парковка и пешеходные дорожки, ограждения и 55 фонарей. В сквере у ДК появились дорожные знаки, разметка. Само здание также обновили: подпорные стенки, площадь и ступени выложили плитами.