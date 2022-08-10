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Космос в Нефтяниках. В Омске установят модель солнечной системы

Космос в Нефтяниках. В Омске установят модель солнечной системы

Вчера, 17:17
Фото: мэрия Омска

У Дворца культуры в Омске установят модель солнечной системы

Рабочие уже подготовили инсталляции, идет подготовка к их установке.

В пресс-службе мэрии Омска рассказали о благоустройстве сквера у ДК «Звездный» в Нефтяниках. По задумке, сквер должны украсить элементы солнечной системы — планеты и спутники, а также лунный кратер. Фигуры уже изготовили в мастерской подрядчика, идет подготовка к их установке. Большая пергола уже установлена.

До конца августа в сквере у ДК в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроят детскую игровую площадку с безопасным покрытием, тротуары, пандус, велопарковки, скамейки, вазоны и цветочницы. По периметру сквера появятся сосны сибирские и декоративные кустарники.

Благоустройством сквера занимается ООО «Олимп». В прошлом году компания обустроила систему водоотведения и заасфальтировала проезды. Также у ДК появилась дополнительная парковка и пешеходные дорожки, ограждения и 55 фонарей. В сквере у ДК появились дорожные знаки, разметка. Само здание также обновили: подпорные стенки, площадь и ступени выложили плитами.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Солнечная система#Планеты
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