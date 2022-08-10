Глава «Авито» Правдивый считает экономическим вандализмом поправки закона «О рекламе»

Если говорить о контроле контента на легитимность, то и сегодня на классифайдах невозможно просто так опубликовать объявление, поскольку вся поступающая от пользователей информация модерируется на предмет соответствия закону. Только в «Авито» 850 человек проверяют объявления. Из них 350 инженеров, которые создали искусственный интеллект, отрабатывающий основной поток. Еще 500 специалистов вручную работают с такими случаями, как блокировка по жалобам пользователей или по подозрению в нарушении закона.