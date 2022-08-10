Глава «Авито» Правдивый считает экономическим вандализмом поправки закона «О рекламе»

По словам участников рекламного рынка, этот законопроект непродуманный. Он дублирует уже имеющееся законодательство и разрушает веру ИТ-компаний в поддержку индустрии. Внедрение данной инициативы вызовет откат общества к технологиям начала века, что приведет к оттоку ИТ-специалистов. Отмечается, что поправки к законопроекту в первом чтении уже приняты, однако против него высказались ФАС, Минпромторг, Минэкономразвития, «Опора России», АКИТ, РАЭК, Российская гильдия риелторов, РСПП, правительство Москвы. К ним присоединились АНО «Цифровая экономика», Сбер, «Яндекс» и практически все игроки рынка, сообщает inkazan.ru.
В новом законопроекте смешались различные по типу бизнеса модели: рынки цифровых продуктов, электронных объявлений и наружной рекламы. Если закон примут, то это приведет к закрытию «Авито», которым каждый месяц пользуются 56 миллионов граждан РФ.
По словам генерального директора «Авито» Владимира Правдивого, в случае принятия нововведений будут наказаны те компании, которые всегда соблюдали законодательство. Это вытолкнет пользователей в серую зону, которая никем не регулируется. Также будет ликвидирована здоровая конкуренция, а десятки тысяч людей потеряют работу.
Если говорить о контроле контента на легитимность, то и сегодня на классифайдах невозможно просто так опубликовать объявление, поскольку вся поступающая от пользователей информация модерируется на предмет соответствия закону. Только в «Авито» 850 человек проверяют объявления. Из них 350 инженеров, которые создали искусственный интеллект, отрабатывающий основной поток. Еще 500 специалистов вручную работают с такими случаями, как блокировка по жалобам пользователей или по подозрению в нарушении закона.
Все компании отрасли, в том числе «Авито», сотрудничают с регуляторами по всем законодательным инициативам. Компания первой вместе с Минцифры интегрировала в платформу услугу по верификации пользователей через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ». В связи с этим регулярно осуществляются все необходимые проверки.
Эксперт назвал новый законопроект экономическим вандализмом, эффект от которого будет непредсказуемым и затронет всех. По мнению Правдивого, необходимо исключить из документа регулирование классифайдов.