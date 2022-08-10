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Финансовый аналитик дал советы начинающим трейдерам

Финансовый аналитик дал советы начинающим трейдерам

Вчера, 21:20
Фото: pxhere.com
Трейдеры-новички должны понимать цели каждой сделки. Об этом рассказал в интервью NEWS.ru член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Разуваев отметил, что покупать ценные бумаги по принципу “лишь бы что-то купить” непродуктивно. Также он предостерёг начинающих трейдеров от паники, пишет NEWS.ru.

 

По словам эксперта, основой нормальной сделки должна быть экономическая логика. При этом стоит помнить, что люди, покупающие и продающие в течение одного дня обычно теряют деньги. 

 

Также Разуваев отметил, что фондовый рынок изменился. После того, как “Сбер”, “Газпром” и ЛУКОЙЛ обнулили дивиденды изменения коснулись даже понятия “голубые фишки”.

#Экономика
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