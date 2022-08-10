Финансовый аналитик дал советы начинающим трейдерам

Разуваев отметил, что покупать ценные бумаги по принципу “лишь бы что-то купить” непродуктивно. Также он предостерёг начинающих трейдеров от паники, пишет NEWS.ru.
По словам эксперта, основой нормальной сделки должна быть экономическая логика. При этом стоит помнить, что люди, покупающие и продающие в течение одного дня обычно теряют деньги.
Также Разуваев отметил, что фондовый рынок изменился. После того, как “Сбер”, “Газпром” и ЛУКОЙЛ обнулили дивиденды изменения коснулись даже понятия “голубые фишки”.