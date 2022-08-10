«Единая Россия» вместе с жителями проверяет ремонт во дворах Советского округа

Преобразить планируют около полутора десятков Советского округа:
Сейчас подрядчики уже приступили к работам по договорам. Срок завершения работ - 1 сентября, сообщили в окружной администрации.
«Благоустройство во дворах по федеральному проекту «Городская среда» ведется уже пятый год. Советский округ не исключение. Всего на территории Советского округа с 2017 года благоустроено 55 дворовых территорий», - отметил председатель комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского городского Совета Дмитрий Лицкевич.
Уполномоченный представитель собственников дома на ул. Волкова, д. 1А Вера Ласевская рассказала, что депутаты активно встречаются с жителями, рассказывая, как попасть в этот проект.
«Мы собрали все, все документы, измерили все квадратные метры, все дороги, составили план, проекты, смету. Депутаты проводили консультации жителей по вопросу сбора документов, чтобы принимать участие в проекте», - рассказала Вера Ласевская.
Всего в этом году в рамках партийного проекта Единой России «Городская среда» выделено почти 284 млн рублей. За ремонтом тщательно следят депутаты и местные жители. Благоустройство началось уже с середины июля. Ну а все работы завершат к 1 сентября. И дети пойдут в школу по новым дорожкам.