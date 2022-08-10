«Единая Россия» вместе с жителями проверяет ремонт во дворах Советского округа

Всего в этом году в рамках партийного проекта Единой России «Городская среда» выделено почти 284 млн рублей. За ремонтом тщательно следят депутаты и местные жители. Благоустройство началось уже с середины июля. Ну а все работы завершат к 1 сентября. И дети пойдут в школу по новым дорожкам.