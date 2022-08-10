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«Единая Россия» вместе с жителями проверяет ремонт во дворах Советского округа

«Единая Россия» вместе с жителями проверяет ремонт во дворах Советского округа

Вчера, 17:38
Фото: Единая Россия
В этом году по федеральному проекту «Городская среда» партии «Единая Россия» в Советском округе благоустроят 14 дворов.

Преобразить планируют около полутора десятков Советского округа:

  • ул. 50 лет Профсоюзов, д. 126, д.128;
  • ул. Заозерная, д. 11, д. 11А;
  • ул. Коммунальная, д. 25 и ул. Заозерная, д. 10;
  • ул. Энтузиастов, д. 67Б и ул. Круговая, д. 8А;
  • ул. Малиновского, д. 8А, д. 8Б;
  • пр. Менделеева, д. 5 и ул. Светлая д. 8, д. 12;
  • ул. Энтузиастов, д. 31А, д. 31Б;
  • ул. Коммунальная, д. 19/1, д. 21/1;
  • ул. Энтузиастов, д. 11А, д. 11В;
  • ул. Бархатовой, д. 7А, д. 9 А;
  • ул. Нефтезаводская, д. 36А, д. 36Б;
  • ул. Заозерная, д. 36, д. 40 и ул. С. Тюленина, д. 9;
  • ул. 22 Апреля, д. 1А и ул. 4-я Новостроевская, д. 2;
  • ул. Волкова, д. 1А, д. 3А, д. 5А, д. 9А.
Фото: Единая Россия

Сейчас подрядчики уже приступили к работам по договорам. Срок завершения работ - 1 сентября, сообщили в окружной администрации.

«Благоустройство во дворах по федеральному проекту «Городская среда» ведется уже пятый год. Советский округ не исключение. Всего на территории Советского округа с 2017 года благоустроено 55 дворовых территорий», - отметил председатель комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского городского Совета Дмитрий Лицкевич.

Уполномоченный представитель собственников дома на ул. Волкова, д. 1А Вера Ласевская рассказала, что депутаты активно встречаются с жителями, рассказывая, как попасть в этот проект. 

«Мы собрали все, все документы, измерили все квадратные метры, все дороги, составили план, проекты, смету. Депутаты проводили консультации жителей по вопросу сбора документов, чтобы принимать участие в проекте», - рассказала Вера Ласевская.

Всего в этом году в рамках партийного проекта Единой России «Городская среда» выделено почти 284 млн рублей. За ремонтом тщательно следят депутаты и местные жители. Благоустройство началось уже с середины июля. Ну а все работы завершат к 1 сентября. И дети пойдут в школу по новым дорожкам. 

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