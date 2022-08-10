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Диетолог отметила отсутствие пользы от зимних заготовок

Диетолог отметила отсутствие пользы от зимних заготовок

Вчера, 19:22
Фото: piqsels.com
Любимые многими жителями нашей страны зимние заготовки не только не содержат в себе полезных веществ, но и могут причинить вред здоровью. Так считает диетолог Анжелика Дюваль.

Варенья, соленья и маринады являются традиционными для России. Эти традиции берут свое начало с тех времен, когда в холодное время года у людей не было возможности достать свежие фрукты, овощи и ягоды, и они искали способы сохранить осенне-летний урожай. Однако никакой пользы в таких продуктах нет, передает Pravda.Ru слова Дюваль.

Диетолог отмечает, что заготовки содержат слишком много сахара, соли, уксуса и других добавок. Особенно вредна такая еда для людей, которые соблюдают диету для похудения или имеют проблемы со здоровьем. Это связано с тем, что при термической обработке витамины, кислоты и минеральные вещества окисляются и становятся неорганическими. Последствиями их потребления являются камни в почках и желчном пузыре, скачки артериального давления.

По мнению врача, для сохранения продуктов их нужно не консервировать, а замораживать. Этот способ позволяет сохранить наибольшее количество полезных веществ.

Диетолог предостерегает от употребления в пищу свежих фруктов и овощей в зимний период. Те продукты, которые продают в магазинах, выращивают с использованием различных вредных добавок.

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