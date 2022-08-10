Диетолог отметила отсутствие пользы от зимних заготовок

Диетолог отмечает, что заготовки содержат слишком много сахара, соли, уксуса и других добавок. Особенно вредна такая еда для людей, которые соблюдают диету для похудения или имеют проблемы со здоровьем. Это связано с тем, что при термической обработке витамины, кислоты и минеральные вещества окисляются и становятся неорганическими. Последствиями их потребления являются камни в почках и желчном пузыре, скачки артериального давления.