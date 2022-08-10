Город55
ГлавноеВсе новости
Более 200 пилотов Boeing в России попадут под сокращение

Более 200 пилотов Boeing в России попадут под сокращение

Вчера, 22:31
Фото: pxhere.com
Грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» заявила о сокращении пилотов нескольких авиакомпаний.

Авиагруппа «Волга-Днепр», которая считается крупнейшей в России, планирует сократить 200 пилотов, работающих в авиакомпаниях «Атран», AirBridgeCargo и «Атран». Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РБК и источники агентства.

Под сокращение попадут практически все пилоты, которые числятся в штате дочерних грузовых компаний авиагруппы «Волга-Днепр». По данным источника, в конце июля сотрудникам были направлены соответствующие уведомления. На рабочих местах останутся члены нескольких экипажей — на тот случай, если Минтранс РФ все-таки разрешит вернуть зарубежным лизинговым компаниям Boeing.

Представитель авиагруппы «Волга-Днепр» заявил, что ресурсы компании «не безграничны», подчеркнув, что оптимизация штата — вынужденная мера, которая будет реализовываться поэтапно с целью консервации флота. 

Подпишитесь
Омского депутата Петренко объявили в розыск по делу о фейках
Вчера, 11:58
292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад
Вчера, 11:20
Омский водолаз погиб в поисках тела сотрудника полиции
Вчера, 14:29
Глава «Авито» Правдивый считает экономическим вандализмом поправки закона «О рекламе»
Вчера, 23:59
Центр Омска перекроют на четыре дня для фестиваля ШТОРМ FEST
Вчера, 13:22
В омском минобразования собираются изменить состав заместителей министра
Вчера, 09:00