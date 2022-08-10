Более 200 пилотов Boeing в России попадут под сокращение

Под сокращение попадут практически все пилоты, которые числятся в штате дочерних грузовых компаний авиагруппы «Волга-Днепр». По данным источника, в конце июля сотрудникам были направлены соответствующие уведомления. На рабочих местах останутся члены нескольких экипажей — на тот случай, если Минтранс РФ все-таки разрешит вернуть зарубежным лизинговым компаниям Boeing.