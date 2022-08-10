Более 200 пилотов Boeing в России попадут под сокращение

Авиагруппа «Волга-Днепр», которая считается крупнейшей в России, планирует сократить 200 пилотов, работающих в авиакомпаниях «Атран», AirBridgeCargo и «Атран». Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РБК и источники агентства.
Под сокращение попадут практически все пилоты, которые числятся в штате дочерних грузовых компаний авиагруппы «Волга-Днепр». По данным источника, в конце июля сотрудникам были направлены соответствующие уведомления. На рабочих местах останутся члены нескольких экипажей — на тот случай, если Минтранс РФ все-таки разрешит вернуть зарубежным лизинговым компаниям Boeing.
Представитель авиагруппы «Волга-Днепр» заявил, что ресурсы компании «не безграничны», подчеркнув, что оптимизация штата — вынужденная мера, которая будет реализовываться поэтапно с целью консервации флота.