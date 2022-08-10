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Биологи рассказали о начале новой волны коронавируса в России

Биологи рассказали о начале новой волны коронавируса в России

Вчера, 22:36
Фото: 1MI
Рост показателей заболеваемости начнется в августе этого года.

По словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, количество заболевших коронавирусом в России начнет расти в августе этого года, спад ожидается ближе к сентябрю. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Ленту.ру».

Как отмечает эксперт, ситуация с коронавирусом в России развивается по тому же сценарию, что и в Европе, в США и в Южной Африке. Новая волна формируется за счет штамма «омикрон B.A.5». Впрочем, подчеркивает Баранова, пик уже достигнут, и вскоре заболеваемость пойдет на спад.

Эта ситуация характерна практически для всех стран мира, кроме России и Японии, отметила биолог. Чем менее активно люди перемещаются между государствами, тем на более длительный период может откладываться вспышка коронавируса. До недавнего времени Россия отставала от Европы по распространению ковида почти на полгода, тогда как интервал сегодня увеличивается, и это, по мнению Барановой, дает время для подготовки. 

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