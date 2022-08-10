Биологи рассказали о начале новой волны коронавируса в России

Эта ситуация характерна практически для всех стран мира, кроме России и Японии, отметила биолог. Чем менее активно люди перемещаются между государствами, тем на более длительный период может откладываться вспышка коронавируса. До недавнего времени Россия отставала от Европы по распространению ковида почти на полгода, тогда как интервал сегодня увеличивается, и это, по мнению Барановой, дает время для подготовки.