Автоэксперт: Российский рынок автомобилей пополняется китайскими брендами

По мнению Васильева, европейских моделей на авторынке РФ теперь нет. Эту нишу займут китайские производители. Для нашей страны такое положение вещей выгодно. Аналитик подчеркнул, что российские автомобили при этом не уйдут с рынка, и производители не потеряют своих клиентов. К тому же стоимость изготовленных в РФ машин весьма привлекательна.