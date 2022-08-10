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Автоэксперт: Российский рынок автомобилей пополняется китайскими брендами

Автоэксперт: Российский рынок автомобилей пополняется китайскими брендами

Вчера, 19:47
Фото: vk.com/cheryrussia
Ситуация на российском авторынке достаточно сложная. Об этом рассказал в беседе с Pravda.Ru автожурналист Егор Васильев.

Автоаналитик Васильев сообщил, что на автомобильном рынке страны сейчас наблюдается острая нехватка брендов, к которым привыкли россияне. Некоторые модели можно купить, однако цены на них возросли в 4-5 раз.

В то же время в продажу стали поступать китайские автомобили. Эксперт отметил, что произведенные в Китае модели по своим техническим характеристикам и дизайну не уступают ведущим европейским образцам, а в некоторых моментах даже превосходят их.

По мнению Васильева, европейских моделей на авторынке РФ теперь нет. Эту нишу займут китайские производители. Для нашей страны такое положение вещей выгодно. Аналитик подчеркнул, что российские автомобили при этом не уйдут с рынка, и производители не потеряют своих клиентов. К тому же стоимость изготовленных в РФ машин весьма привлекательна.

Автоэксперт прогнозирует пробуждение в ближайший период и корейского автопрома. В этом отношении корейские производители будут конкурировать с китайскими.

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