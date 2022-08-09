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Временно снятого с должности мэра Называевска Лупиноса оставили под домашним арестом

Временно снятого с должности мэра Называевска Лупиноса оставили под домашним арестом

Вчера, 17:03
Фото: Город55
Решение суда не обжаловала ни одна из сторон.

На минувшей неделе в Куйбышевском районном суде Омска рассматривалось ходатайство о продлении домашнего ареста для мэра Называевска Виктора Лупиноса. Напомним, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с крупным пожаром 6 мая, когда в городе сгорело около 100 домов.

Как уточнили Городу55 в пресс-службе суда, для Лупиноса сохранили меру пресечения в виде домашнего ареста. До 5 сентября 2022 года он сможет лишь на час дважды в день выходить на прогулку в радиусе около 2 км от своего дома.

Ранее Виктора Лупиноса заключали под стражу, однако адвокатам удалось смягчить меру пресечения. Решение суда о продлении домашнего ареста не стала обжаловать ни одна из сторон, и 6 августа оно вступило в силу.

Добавим, что со вчерашнего дня мэром Называевска временно назначен замруководителя городской администрации Евгений Мальцев. Градоначальника сменили только сейчас, спустя 4 месяца после начала расследования дела.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Суд#Судья#Арест#Мэр#Виктор Лупинос#Ольга Акамова
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