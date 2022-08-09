Врач: Дневные физические нагрузки помогают справиться с бессонницей

Специалист утверждает, что нарушение качества сна негативно отражается на качестве жизни и здоровье человека. У него появляются склонности к появлению разного рода зависимостей, а эмоциональное состояние становится нестабильным. Если у человека есть какие-либо хронические заболевания, то на фоне бессонницы они протекают более тяжело.