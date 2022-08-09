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Врач: Дневные физические нагрузки помогают справиться с бессонницей

Врач: Дневные физические нагрузки помогают справиться с бессонницей

Вчера, 19:18
Фото: piqsels.com
Врачи считают суточной нормой восьмичасовой сон. Однако не все могут спать положенное количество часов. Есть люди, которые по разным причинам страдают бессонницей.

Расстройство сна приводит к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала в беседе с журналистами Pravda.Ru доктор медицинских наук Елена Корабельникова.

Специалист утверждает, что нарушение качества сна негативно отражается на качестве жизни и здоровье человека. У него появляются склонности к появлению разного рода зависимостей, а эмоциональное состояние становится нестабильным. Если у человека есть какие-либо хронические заболевания, то на фоне бессонницы они протекают более тяжело.

Вылечить бессонницу можно путем комбинирования лекарственных препаратов с психотерапевтическими сеансами.

При любых нарушениях сна специалист отмечает пользу физических упражнений. Чем активнее человек проводит день, тем лучше он спит ночью.

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