Врач: Дневные физические нагрузки помогают справиться с бессонницей

Расстройство сна приводит к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала в беседе с журналистами Pravda.Ru доктор медицинских наук Елена Корабельникова.
Специалист утверждает, что нарушение качества сна негативно отражается на качестве жизни и здоровье человека. У него появляются склонности к появлению разного рода зависимостей, а эмоциональное состояние становится нестабильным. Если у человека есть какие-либо хронические заболевания, то на фоне бессонницы они протекают более тяжело.
Вылечить бессонницу можно путем комбинирования лекарственных препаратов с психотерапевтическими сеансами.
При любых нарушениях сна специалист отмечает пользу физических упражнений. Чем активнее человек проводит день, тем лучше он спит ночью.