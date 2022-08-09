Водитель иномарки из ДТП с мотоциклистом на омской трассе оказался мужем депутата

Напомним, по первой информации от региональной ГИБДД, якобы мотоциклист без прав выехал на встречную полосу, где и столкнулся с иномаркой. Однако уже в понедельник утром силовики подкорректировали информацию и заявили, что права категории А у погибшего все же были.