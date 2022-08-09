Водитель иномарки из ДТП с мотоциклистом на омской трассе оказался мужем депутата

Город55 продолжает выяснять обстоятельства запутанного ДТП на трассе Омск – Русская Поляна, где 7 августа погиб 33-летний водитель мотоцикла.
За рулем Mazda, с которой и столкнулся мототранспорт, находился 60-летний сварщик из МУП «Павлоградский», который проживает в селе Хорошки. Выяснилось, что мужчина является супругом депутата Совета Хорошковского сельского поселения Павлоградского района Галины В., которая по совместительству возглавляет местный дом культуры.
Напомним, по первой информации от региональной ГИБДД, якобы мотоциклист без прав выехал на встречную полосу, где и столкнулся с иномаркой. Однако уже в понедельник утром силовики подкорректировали информацию и заявили, что права категории А у погибшего все же были.
Позже источник в силовых структурах рассказал Городу55, что потенциальным виновником этой аварии может быть не байкер, а водитель Mazda. По словам нашего источника, мужчина нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, что и привело к столкновению.
Отметим, что с места аварии автоинспекторы изъяли видеорегистратор, который находился на шлеме погибшего мотоциклиста. По всей видимости запись с него и может прояснить все загадки этого происшествия.