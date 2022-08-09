В России стали чаще выписывать штрафы за нарушение ПДД

В России число штрафов, выписанных за нарушение ПДД, выросло на 19,6% по сравнению с прошлым годом, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Известия». В первой половине 2022 года было возбуждено 90,2 млн административных дел в сфере безопасности дорожного движения.
Сумма штрафов, выписанных российским водителям в первой половине этого года, составила 61,9 млн рублей. В бюджет государства за счет оплаты штрафов поступило 29,4 млрд рублей — с учетом скидки в 50%, которая предусмотрена на уровне закона. Большая часть штрафов выписана на основании данных с оборудования видеофиксации и фотофиксации. Количество штрафов, выписанных инспекторами ГИБДД, существенно сократилось.
В настоящее время на дорогах РФ функционирует более 23,4 тыс. стационарных и передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД.
Отмечается уменьшение числа водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В первой половине 2022 года их количество сократилось на 4,2%. А вот водителей, которые садятся за руль в состоянии наркотического опьянения, стало больше на 3,7% по сравнению с прошлым годом.