В России стали чаще выписывать штрафы за нарушение ПДД

Отмечается уменьшение числа водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В первой половине 2022 года их количество сократилось на 4,2%. А вот водителей, которые садятся за руль в состоянии наркотического опьянения, стало больше на 3,7% по сравнению с прошлым годом.