В Приморское крае мужчина ворвался в детский сад и увез ребенка

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Newsbox24.tv, попытка воспитателя, заснявшей все происходящее на смартфон, остановить мужчину, была безуспешной. Забрав ребенка, он сел в машину, в которой находилась какая-то женщина, и уехал в неизвестном в направлении. Известны марка и цвет машины. Это серая «Тойота Пробокс».