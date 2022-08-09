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В Приморское крае мужчина ворвался в детский сад и увез ребенка

Вчера, 15:39
В Приморском крае мужчина взломал двери в детском саду села Снегуровка, устроил там погром и забрал ребенка.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Newsbox24.tv, попытка воспитателя, заснявшей все происходящее на смартфон, остановить мужчину, была безуспешной. Забрав ребенка, он сел в машину, в которой находилась какая-то женщина, и уехал в неизвестном в направлении. Известны марка и цвет машины. Это серая «Тойота Пробокс».

По некоторых данным, мужчина может быть отцом ребенка, который таким образом решил забрать его себе. Поскольку по решению суда после развода опека над ребенком была передана бывшей жене. Но мужчина с этим не согласен.

 

#Светлана Павлова
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