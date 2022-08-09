В Омской области внезапно умер глава структуры минсельхоза

В пресс-службе минсельхоза Омской области сообщили о гибели директора Управления развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания Николая Якушева. Ведомство входит в структуру министерства.
Известно, что 65-летний Николай Якушев возглавил Управление почти год назад, в сентябре 2021 года. До назначения он трудился в Региональном фонде капремонта.
Прощание с Николаем Якушевым состоится 10 августа в 11:00 в Омске на ул. Орджоникидзе, 289 (прощальный зал).
Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким и коллегам погибшего специалиста.