В Омской области в погребе нашли тело 66-летней пенсионерки

В Омской области следователи разбираются в обстоятельствах смерти 66-летней жительницы рабочего поселка Красный Яр Любинского района.
«В понедельник, 8 августа, около 17:50 в погребе во дворе частного дома было обнаружено бездыханное тело женщины. Никаких телесных повреждений на трупе судмедэксперт не обнаружил» – пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Сейчас тело умершей находится в морге, силовики ждут результаты вскрытия, которое и должно определить причину смерти.
Не исключено, что женщина могла отравиться газами, которые скапливаются в погребах, если длительное время их не проветривать.