Город55
ГлавноеВсе новости
В Омской области в погребе нашли тело 66-летней пенсионерки

В Омской области в погребе нашли тело 66-летней пенсионерки

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI
Причины смерти женщины пока не установлены.

В Омской области следователи разбираются в обстоятельствах смерти 66-летней жительницы рабочего поселка Красный Яр Любинского района.

«В понедельник, 8 августа, около 17:50 в погребе во дворе частного дома было обнаружено бездыханное тело женщины. Никаких телесных повреждений на трупе судмедэксперт не обнаружил» – пояснили Городу55 в СКР по Омской области. 

Сейчас тело умершей находится в морге, силовики ждут результаты вскрытия, которое и должно определить причину смерти. 

Не исключено, что женщина могла отравиться газами, которые скапливаются в погребах, если длительное время их не проветривать. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Следственный комитет#Несчастный случай#Смерть
Подпишитесь
В омском Называевске появился новый руководитель после ареста Лупиноса
Сегодня, 13:18
Возможный виновник ДТП с мотоциклистом на омской трассе оказался мужем депутата
Сегодня, 07:40
Названо имя нового главврача реорганизуемого роддома № 5 в Омске
Сегодня, 14:58
Омские чиновники не внесли в список нуждающихся детей, потерявших дом в пожаре 6 мая
Сегодня, 10:25
Как омские такси работают после прихода крупных агрегаторов
Сегодня, 11:04
После гибели водолаза в Омской области началась прокурорская проверка
Вчера, 17:55