Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске ускорится движение троллейбусов на популярном маршруте

В Омске ускорится движение троллейбусов на популярном маршруте

Сегодня, 11:19
Фото: Администрация города Омска

Троллейбусы на маршруте № 4 в Омске будут ходить с интервалом в 6 минут

По информации мэрии города, для этого на линию дополнительно выделили еще 4 единицы подвижного состава.

В департаменте транспорта омской мэрии рассказали о сокращении интервала движения троллейбусов на маршруте № 4. С 1 июля численность подвижного состава на «четверке» увеличилась на 4 единицы, что позволило сократить интервал движения с 7-8 минут до 6-7 минут. 

Таким образом сейчас ежедневно на маршрут, который перевозит пассажиров из городка Нефтяников до железнодорожного вокзала, выходит около 20 троллейбусов. 

«Таким образом мы максимально эффективно смогли компенсировать жителям городка Нефтяников изменение схемы движения автобусного маршрута № 424, который по решению перевозчика теперь следует до конечной остановки в микрорайоне Кузьминки», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта Игорь Кожухов.

В течение месяца специалисты отдела перевозок департамента транспорта и муниципального предприятия «Пассажирсервис» ежедневно анализировали пассажиропоток и пришли к выводу, что он увеличился с 11,05 до 11,96 тысяч человек в сутки. И это данные только за июль. 

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Транспорт#Департамент транспорта#Троллейбус#Касается каждого
Подпишитесь
В омском Называевске появился новый руководитель после ареста Лупиноса
Сегодня, 13:18
Возможный виновник ДТП с мотоциклистом на омской трассе оказался мужем депутата
Сегодня, 07:40
Названо имя нового главврача реорганизуемого роддома № 5 в Омске
Сегодня, 14:58
Омские чиновники не внесли в список нуждающихся детей, потерявших дом в пожаре 6 мая
Сегодня, 10:25
Как омские такси работают после прихода крупных агрегаторов
Сегодня, 11:04
После гибели водолаза в Омской области началась прокурорская проверка
Вчера, 17:55