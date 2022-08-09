В Омске ускорится движение троллейбусов на популярном маршруте

В течение месяца специалисты отдела перевозок департамента транспорта и муниципального предприятия «Пассажирсервис» ежедневно анализировали пассажиропоток и пришли к выводу, что он увеличился с 11,05 до 11,96 тысяч человек в сутки. И это данные только за июль.