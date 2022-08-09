В Омске ускорится движение троллейбусов на популярном маршруте

В департаменте транспорта омской мэрии рассказали о сокращении интервала движения троллейбусов на маршруте № 4. С 1 июля численность подвижного состава на «четверке» увеличилась на 4 единицы, что позволило сократить интервал движения с 7-8 минут до 6-7 минут.
Таким образом сейчас ежедневно на маршрут, который перевозит пассажиров из городка Нефтяников до железнодорожного вокзала, выходит около 20 троллейбусов.
«Таким образом мы максимально эффективно смогли компенсировать жителям городка Нефтяников изменение схемы движения автобусного маршрута № 424, который по решению перевозчика теперь следует до конечной остановки в микрорайоне Кузьминки», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта Игорь Кожухов.
В течение месяца специалисты отдела перевозок департамента транспорта и муниципального предприятия «Пассажирсервис» ежедневно анализировали пассажиропоток и пришли к выводу, что он увеличился с 11,05 до 11,96 тысяч человек в сутки. И это данные только за июль.