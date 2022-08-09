В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от обезьяньей оспы

ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора уже направил заявку на регистрацию средства против оспы НИОХ-14. Средство может быть эффективно в лечении разных форм оспы, в том числе, оспы обезьян, натуральной оспы, оспы коров. Препарат планируется выпускать в виде капсул по 200 мг.