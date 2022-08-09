Город55
ГлавноеВсе новости
В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от обезьяньей оспы

В Эквадоре зафиксирован первый случай смерти от обезьяньей оспы

Вчера, 18:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Эквадора.

В Эквадоре зарегистрирован первый случай летального исхода от обезьяньей оспы. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на сообщение министерства здравоохранения республики, опубликованное в понедельник.

8 августа один человек, инфицированный оспой обезьян, скончался, причина — обнаруженная ранее патология, сообщают в ведомстве. Первый случай обезьяньей оспы в Эквадоре выявили около месяца назад, за прошедший период было зафиксировано десять случаев инфицирования.

ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора уже направил заявку на регистрацию средства против оспы НИОХ-14. Средство может быть эффективно в лечении разных форм оспы, в том числе, оспы обезьян, натуральной оспы, оспы коров. Препарат планируется выпускать в виде капсул по 200 мг. 

Подпишитесь
В омском Называевске появился новый руководитель после ареста Лупиноса
Вчера, 13:18
Возможный виновник ДТП с мотоциклистом на омской трассе оказался мужем депутата
Вчера, 07:40
Названо имя нового главврача реорганизуемого роддома № 5 в Омске
Вчера, 14:58
Омские чиновники не внесли в список нуждающихся детей, потерявших дом в пожаре 6 мая
Вчера, 10:25
Как омские такси работают после прихода крупных агрегаторов
Вчера, 11:04
После гибели водолаза в Омской области началась прокурорская проверка
8 августа, 17:55