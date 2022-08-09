Танкисты в колонии. Омские осужденные устроили миниатюрный танковый биатлон

В пресс-службе УФСИН России по Омской области рассказали о соревнованиях по танковому биатлону, которые прошли в омском ЛИУ-10 впервые в истории учреждения.
Идею провести такие соревнования предложил один из осужденных, проходивших лечение в исправительном учреждении. На складе учреждения находились два танка на радиоуправлении, которые из-за поломки давно не использовались и нигде не выставлялись.
Осужденный восстановил игрушечные танки, и вместе с другими осужденными возвел специальную трассу. Позже в ЛИУ-10 прошли первые в истории учреждения соревнования на игрушечных танках.
«Все как в настоящих армейских играх и настоящем биатлоне, у каждого по пять выстрелов и за каждый промах штрафной круг. Единственное, что не удалось повторить, это стрельбу по воздушным целям и заряжание соответствующего оружия», — поделились в пресс-службе регионального УФСИН.
Отмечается, что в соревновании приняли участие более 30 осужденных, остальные осужденные вместе с персоналом наблюдали за ходом танкового биатлона.