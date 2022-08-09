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Танкисты в колонии. Омские осужденные устроили миниатюрный танковый биатлон

Танкисты в колонии. Омские осужденные устроили миниатюрный танковый биатлон

Вчера, 15:31
Фото: 55.fsin.gov.ru

В Омске заключенные впервые в истории устроили соревнования на танках

Для соревнований заключенные выстроили специальную трассу и переоборудовали игрушечные танки.

В пресс-службе УФСИН России по Омской области рассказали о соревнованиях по танковому биатлону, которые прошли в омском ЛИУ-10 впервые в истории учреждения.

Идею провести такие соревнования предложил один из осужденных, проходивших лечение в исправительном учреждении. На складе учреждения находились два танка на радиоуправлении, которые из-за поломки давно не использовались и нигде не выставлялись.

Осужденный восстановил игрушечные танки, и вместе с другими осужденными возвел специальную трассу. Позже в ЛИУ-10 прошли первые в истории учреждения соревнования на игрушечных танках.

«Все как в настоящих армейских играх и настоящем биатлоне, у каждого по пять выстрелов и за каждый промах штрафной круг. Единственное, что не удалось повторить, это стрельбу по воздушным целям и заряжание соответствующего оружия», — поделились в пресс-службе регионального УФСИН.

Отмечается, что в соревновании приняли участие более 30 осужденных, остальные осужденные вместе с персоналом наблюдали за ходом танкового биатлона.

Фото: 55.fsin.gov.ru
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Колония#Танки#Игры#Танковый биатлон#Заключенные#Омские заключенные#Омская колония
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