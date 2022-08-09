Стало известно самое опасное место для оплаты банковской картой

В разговоре с Infox эксперт Ксения Артемьева сообщила, что шопинг на малоизвестных новых торговых площадках в интернете может быть опасен для наших банковских карт. Сомнительные сайты онлайн-торговли часто запрашивают у клиентов дополнительные данные, которые используют в своих целях. Чтобы избежать подобного, рекомендуется завести виртуальную карту и класть на нее определенные суммы для конкретных покупок. Тогда в случае атаки мошенников можно будет избежать крупных денежных потерь. Впрочем, с сетевыми мошенниками лучше не встречаться вовсе: для этого следует сохранять бдительность и пользоваться только проверенными площадками онлайн-торговли.