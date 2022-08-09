С помощью проекта «Содействие занятости» россияне получат перспективную профессию

Директор центра допобразования Северо-Кавказского института РАНХиГС Екатерина Агеева заметила, что, хотя в ближайшие десять лет приоритеты на рынке профессий могут радикально измениться, приобретенные знания в любом случае останутся востребованными и на их базе возможно будет повысить квалификацию и через десять, и через 20 лет.