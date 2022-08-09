Город55
ГлавноеВсе новости
С помощью проекта «Содействие занятости» россияне получат перспективную профессию

С помощью проекта «Содействие занятости» россияне получат перспективную профессию

9 августа, 13:46
Фото: pxhere.com
Согласно данным портала «Работа в России», самыми популярными у молодежи сегодня считаются профессии менеджера маркетплейсов, аналитика данных, государственного и муниципального служащего.

Именно эти направления переквалификации обычно выбирают в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) россияне в возрасте до 35 лет. Об этом пишет newstracker.ru.

Проект переподготовки и повышения квалификации «Содействие занятости» запущен Министерством труда и Федеральной службой по труду и занятости в рамках национального проекта «Демография». Он предполагает бесплатную переподготовку для приобретения новой профессии и содействие в поиске рабочих мест для жителей России. РАНХиГС является одним из операторов проекта. Программа будет работать до 2024 года.

В реализации проекта участвуют 12 институтов и 44 региональных филиала РАНХиГС, а также более 80 партнерских образовательных организаций. Подготовку проводят более чем по тысяче направлений. Набор программ установлен индивидуально для каждого региона: его сформировали с учетом запросов местных рынков труда.

На обучающие программы уже записалось более 35 тысяч слушателей. Более 10 тысяч человек завершили курс обучения.

Директор центра допобразования Северо-Кавказского института РАНХиГС Екатерина Агеева заметила, что, хотя в ближайшие десять лет приоритеты на рынке профессий могут радикально измениться, приобретенные знания в любом случае останутся востребованными и на их базе возможно будет повысить квалификацию и через десять, и через 20 лет.

Самой востребованной переподготовка оказалась среди тех, кто недавно завершил срочную службу в армии.

Также получить квалификацию важно для россиян, не получивших среднеспециального или высшего образования, и для тех, кто не смог найти работу в соответствии с дипломом. Переквалификация пользуется спросом у сотрудников компаний, где планируют ликвидацию предприятия или сокращение штата. Повышение квалификации может быть также востребовано среди студентов последних курсов вузов.

Эксперт портала hh.ru прокомментировал российские зарплаты по некоторым из предложенных профессий. Так, заработок менеджера маркетплейса в среднем может составить 55 тысяч рублей, работу в сфере государственного и муниципального управления оценивают в 46 тысяч рублей, аналитик данных может заработать до 80 тысяч.

Основная задача проекта — устроить на работу не менее 75% граждан, прошедших переобучение. Программа включает как сохранение текущей занятости, так и поиск нового места работы, оформление статуса самозанятого или открытие ИП.

Изучить полный список образовательных программ и подать заявку на обучение можно на сайте https://trud.ranepa.ru/.

#Общество
Подпишитесь
Омского депутата Петренко объявили в розыск по делу о фейках
Вчера, 11:58
292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад
Вчера, 11:20
Омский водолаз погиб в поисках тела сотрудника полиции
Вчера, 14:29
Глава «Авито» Правдивый считает экономическим вандализмом поправки закона «О рекламе»
Вчера, 23:59
Центр Омска перекроют на четыре дня для фестиваля ШТОРМ FEST
Вчера, 13:22
В омском минобразования собираются изменить состав заместителей министра
Вчера, 09:00