С помощью проекта «Содействие занятости» россияне получат перспективную профессию

Именно эти направления переквалификации обычно выбирают в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) россияне в возрасте до 35 лет. Об этом пишет newstracker.ru.
Проект переподготовки и повышения квалификации «Содействие занятости» запущен Министерством труда и Федеральной службой по труду и занятости в рамках национального проекта «Демография». Он предполагает бесплатную переподготовку для приобретения новой профессии и содействие в поиске рабочих мест для жителей России. РАНХиГС является одним из операторов проекта. Программа будет работать до 2024 года.
В реализации проекта участвуют 12 институтов и 44 региональных филиала РАНХиГС, а также более 80 партнерских образовательных организаций. Подготовку проводят более чем по тысяче направлений. Набор программ установлен индивидуально для каждого региона: его сформировали с учетом запросов местных рынков труда.
На обучающие программы уже записалось более 35 тысяч слушателей. Более 10 тысяч человек завершили курс обучения.
Директор центра допобразования Северо-Кавказского института РАНХиГС Екатерина Агеева заметила, что, хотя в ближайшие десять лет приоритеты на рынке профессий могут радикально измениться, приобретенные знания в любом случае останутся востребованными и на их базе возможно будет повысить квалификацию и через десять, и через 20 лет.
Самой востребованной переподготовка оказалась среди тех, кто недавно завершил срочную службу в армии.
Также получить квалификацию важно для россиян, не получивших среднеспециального или высшего образования, и для тех, кто не смог найти работу в соответствии с дипломом. Переквалификация пользуется спросом у сотрудников компаний, где планируют ликвидацию предприятия или сокращение штата. Повышение квалификации может быть также востребовано среди студентов последних курсов вузов.
Эксперт портала hh.ru прокомментировал российские зарплаты по некоторым из предложенных профессий. Так, заработок менеджера маркетплейса в среднем может составить 55 тысяч рублей, работу в сфере государственного и муниципального управления оценивают в 46 тысяч рублей, аналитик данных может заработать до 80 тысяч.
Основная задача проекта — устроить на работу не менее 75% граждан, прошедших переобучение. Программа включает как сохранение текущей занятости, так и поиск нового места работы, оформление статуса самозанятого или открытие ИП.
Изучить полный список образовательных программ и подать заявку на обучение можно на сайте https://trud.ranepa.ru/.