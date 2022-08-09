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При заготовке дров омич получил перелом позвоночника и отказался ложиться в больницу

При заготовке дров омич получил перелом позвоночника и отказался ложиться в больницу

Сегодня, 09:25
Фото: Город55
По информации силовиков, мужчину ударила большая ветка падающего дерева.

В Тарском районе Омской области полицейские разбираются во всех нюансах несчастного случая, в котором пострадал 33-летний мужчина. 

«Вместе с отцом пострадавший заготавливал на зиму дрова в деляне возле деревни Большие Кучки. Одно из спиленных деревьев стало падать по неправильной траектории и сельчанин получил сильный удар веткой», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области. 

В больнице мужчине поставили диагноз: закрытый перелом поперечных отростков позвоночника с 12 грудного по 4 поясничный отдел. Однако, несмотря на серьезность травм, от госпитализации пострадавший отказался. 

По факту этого инцидента проводится проверка. 

#Василий Попов#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Полиция#Несчастный случай#Лес
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