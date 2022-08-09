При заготовке дров омич получил перелом позвоночника и отказался ложиться в больницу

В Тарском районе Омской области полицейские разбираются во всех нюансах несчастного случая, в котором пострадал 33-летний мужчина.
«Вместе с отцом пострадавший заготавливал на зиму дрова в деляне возле деревни Большие Кучки. Одно из спиленных деревьев стало падать по неправильной траектории и сельчанин получил сильный удар веткой», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.
В больнице мужчине поставили диагноз: закрытый перелом поперечных отростков позвоночника с 12 грудного по 4 поясничный отдел. Однако, несмотря на серьезность травм, от госпитализации пострадавший отказался.
По факту этого инцидента проводится проверка.