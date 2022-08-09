Президент США подпишет протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

Президент США Джо Байден собирается подписать протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции во вторник, 9 августа. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на рабочий график президента США.
Накануне заявки на вступление в НАТО от двух государств ратифицировал сенат. В правительстве США сообщили, что президент готов подписать протоколы и выступить с заявлением.
Противник ратификации заявок от Финляндии и Швеции в сенате всего один, это республиканец Джош Хоули, представитель штата Миссури. По его словам, вступление новых стран в НАТО соответствует их национальным интересам, однако не имеет отношения к интересам национальной безопасности США.
В то же время Турция по-прежнему настаивает на выполнении со стороны Финляндии и Швеции поставленных им ранее условий. В противном случае, предупреждает турецкая сторона, положительное решение на голосовании о вступлении в НАТО принято не будет.