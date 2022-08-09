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Президент США подпишет протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

Президент США подпишет протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

Вчера, 18:22
Фото: pxhere.com
9 августа Джо Байден подпишет протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Президент США Джо Байден собирается подписать протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции во вторник, 9 августа. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на рабочий график президента США.

Накануне заявки на вступление в НАТО от двух государств ратифицировал сенат. В правительстве США сообщили, что президент готов подписать протоколы и выступить с заявлением.

Противник ратификации заявок от Финляндии и Швеции в сенате всего один, это республиканец Джош Хоули, представитель штата Миссури. По его словам, вступление новых стран в НАТО соответствует их национальным интересам, однако не имеет отношения к интересам национальной безопасности США.

В то же время Турция по-прежнему настаивает на выполнении со стороны Финляндии и Швеции поставленных им ранее условий. В противном случае, предупреждает турецкая сторона, положительное решение на голосовании о вступлении в НАТО принято не будет.

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