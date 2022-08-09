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Правительство РФ нашло решение обойти нехватку запчастей для самолетов

Вчера, 19:40
Средства массовой информации сообщили, что именно правительство придумало для стабильной работы самолетов в России в условий санкций.

Как пишет infox.ru со ссылкой на Reuters, в связи с ограничениями в отношении России для самолетов осталось мало запчастей, однако это можно исправить. Решения проблемы указаны в правительственном распоряжении. 

Поскольку авиакомпании больше не могут приобретать запчасти в других странах, создан план по обеспечению самолетов запасными частями. В этот перечень в основном попали воздушные судна, которые в данный момент находятся под санкциями. Выработанные правительством меры позволят обеспечить самолеты запчастями до 2025 года. 

Два самолета уже начали разбирать: Sukhoi Superjet 100 и Airbus A35. При этом у Boeing 737 и Airbus A320 изъяли оборудование. Также в течение последних трех месяцев 15% самолетов компании Аэрофлот не взлетали. Сообщается, что в этот список входят три лайнера Airbus 350.

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