Правительство РФ нашло решение обойти нехватку запчастей для самолетов

Поскольку авиакомпании больше не могут приобретать запчасти в других странах, создан план по обеспечению самолетов запасными частями. В этот перечень в основном попали воздушные судна, которые в данный момент находятся под санкциями. Выработанные правительством меры позволят обеспечить самолеты запчастями до 2025 года.