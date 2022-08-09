Поправки к Закону “О рекламе” должны быть представлены до 13 августа

Отмечается, что в случае принятия законопроекта в России будет учрежден единый рекламный оператор, под управление которого перейдет весь рынок наружной цифровой рекламы. Кроме того, новая структура будет осуществлять контроль над сайтами-классифайдами (сайты, на которых размещаются объявления). Об этом пишет newizv.ru.
При этом мнения депутатов относительно поправок разделились. Оппоненты закона считают, что документ может создать в России искусственную монополию, которая приведет к ликвидации множества мелких участников рынка рекламы.
Однако сторонники законопроекта предполагают, что принимаемые поправки призваны защитить национальные интересы и направлены на усиление контроля за цифровой рекламой. Более того, во многих регионах решение о наружной рекламе принимают муниципалитеты, поэтому и происходят конфликты, а также громкие истории, связанные с переделом рекламного рынка.
Депутат Кирьянов в беседе с журналистами подчеркнул, что следит за ходом обсуждений относительно своей инициативы, но его позиция остается прежней. Он напомнил, что создаваемый единый оператор не будет являться монополистом, поскольку рекламные компании, как и раньше, смогут принимать участие в торгах на установку рекламы, после чего эксплуатировать рекламные конструкции. Отличие лишь в том, что распределение рекламных конструкций будет реализовано через “ресурс размещения информации”, доступ к которому для рекламщиков будет бесплатным.
За счет реализации проекта будет дополнительно создано 1500 новых рабочих мест. Более того, по мнению парламентария, при исчезновении коррупционной составляющей увеличатся доходы в местные бюджеты. При этом установка и эксплуатация конструкций единого оператора может принести в бюджет сумму в несколько миллиардов рублей.
По мнению Кирьянова, создание единого оператора на рынке цифровой рекламы будет способствовать наведению порядка в отрасли. Единый оператор сможет контролировать не только цифровые билборды, но и классифайды, чтобы максимально обезопасить россиян от утечек персональных данных.