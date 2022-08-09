Поправки к Закону “О рекламе” должны быть представлены до 13 августа

Депутат Кирьянов в беседе с журналистами подчеркнул, что следит за ходом обсуждений относительно своей инициативы, но его позиция остается прежней. Он напомнил, что создаваемый единый оператор не будет являться монополистом, поскольку рекламные компании, как и раньше, смогут принимать участие в торгах на установку рекламы, после чего эксплуатировать рекламные конструкции. Отличие лишь в том, что распределение рекламных конструкций будет реализовано через “ресурс размещения информации”, доступ к которому для рекламщиков будет бесплатным.