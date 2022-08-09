Город55
ГлавноеВсе новости

Отравившиеся грибами жители Нижегородской области находятся под наблюдением врачей

Вчера, 15:44
Глава нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов проинформировал о состоянии здоровья граждан, отравившихся грибами. Руководитель профильного ведомства уточнил, что пострадавших – четверо.

Состояние одного из пациентов медики оценивают как средней степени тяжести. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на корреспондентов newsnn.ru. По словам Мелика-Гусейнова, пострадавший проходит курс лечения в центральной районной больнице.

С отравившимися грибами местными жителями работают сотрудники Центра медицины катастроф и главный токсиколог Нижегородской области.

Глава Минздрава рекомендует соотечественникам собирать не пластинчатые, а трубчатые грибы. Кроме того, их ни в коем случае нельзя давать детям.

Напомним, ранее стало известно о том, что грибами отравились 10 жителей Нижегородской области. В их числе оказался ребенок. 

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
В омском Называевске появился новый руководитель после ареста Лупиноса
Вчера, 13:18
Возможный виновник ДТП с мотоциклистом на омской трассе оказался мужем депутата
Вчера, 07:40
Названо имя нового главврача реорганизуемого роддома № 5 в Омске
Вчера, 14:58
Омские чиновники не внесли в список нуждающихся детей, потерявших дом в пожаре 6 мая
Вчера, 10:25
Как омские такси работают после прихода крупных агрегаторов
Вчера, 11:04
После гибели водолаза в Омской области началась прокурорская проверка
8 августа, 17:55