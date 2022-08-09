Отравившиеся грибами жители Нижегородской области находятся под наблюдением врачей

Состояние одного из пациентов медики оценивают как средней степени тяжести. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на корреспондентов newsnn.ru. По словам Мелика-Гусейнова, пострадавший проходит курс лечения в центральной районной больнице.
С отравившимися грибами местными жителями работают сотрудники Центра медицины катастроф и главный токсиколог Нижегородской области.
Глава Минздрава рекомендует соотечественникам собирать не пластинчатые, а трубчатые грибы. Кроме того, их ни в коем случае нельзя давать детям.
Напомним, ранее стало известно о том, что грибами отравились 10 жителей Нижегородской области. В их числе оказался ребенок.