Опасная работа. В Омске сотрудники «скорых» стали бояться пациентов

В пресс-службе омской Росгвардии рассказали, что за 7 месяцев 2022 года силовикам приходилось около 200 раз выезжать на вызовы с «тревожной» кнопки, установленной в автомобилях скорой помощи.
Чаще всего медики обращаются за помощью к силовикам из-за «буйный» пациентов. В целом росгвардейцы пресекли 50 правонарушений. В остальных случаях конфликты удалось разрешить на месте.
В последний раз росгвардейцам приходилось выезжать на вызов на прошлых выходных. 7 августа «скорая» приехала на вызов к пьяному мужчине, который причинил себе вред. Угомонить его самостоятельно медики не смогли, и делать это пришлось силовикам.
Похожий случай произошел накануне, 8 августа. Пьяный пациент вел себя неадекватно и пытался выпрыгнуть из кареты скорой помощи. Правоохранители успокоили «буйного» пациента, и добираться до медучреждения медикам пришлось в сопровождении силовиков.