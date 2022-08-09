Опасная работа. В Омске сотрудники «скорых» стали бояться пациентов

В последний раз росгвардейцам приходилось выезжать на вызов на прошлых выходных. 7 августа «скорая» приехала на вызов к пьяному мужчине, который причинил себе вред. Угомонить его самостоятельно медики не смогли, и делать это пришлось силовикам.