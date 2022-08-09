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Опасная работа. В Омске сотрудники «скорых» стали бояться пациентов

Опасная работа. В Омске сотрудники «скорых» стали бояться пациентов

Вчера, 16:07
Фото: 1MI

Пьяный пациент в Омске пытался выпрыгнуть из машины скорой помощи

Медработники не могут справиться с «буйными» пациентами и обращаются за помощью к Росгвардейцам.

В пресс-службе омской Росгвардии рассказали, что за 7 месяцев 2022 года силовикам приходилось около 200 раз выезжать на вызовы с «тревожной» кнопки, установленной в автомобилях скорой помощи.

Чаще всего медики обращаются за помощью к силовикам из-за «буйный» пациентов. В целом росгвардейцы пресекли 50 правонарушений. В остальных случаях конфликты удалось разрешить на месте.

В последний раз росгвардейцам приходилось выезжать на вызов на прошлых выходных. 7 августа «скорая» приехала на вызов к пьяному мужчине, который причинил себе вред. Угомонить его самостоятельно медики не смогли, и делать это пришлось силовикам.

Похожий случай произошел накануне, 8 августа. Пьяный пациент вел себя неадекватно и пытался выпрыгнуть из кареты скорой помощи. Правоохранители успокоили «буйного» пациента, и добираться до медучреждения медикам пришлось в сопровождении силовиков.

#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омская область#Омск#Скорая#Росгвардия#Буйный#Пациент
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