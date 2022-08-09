Омским охотникам разрешили отстрелять почти 1700 соболей

В Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области рассказали о квотах добычи на соболя, которые были утверждены указом губернатора региона 20 июля 2022 года.
Так по данным ведомства в общедоступных охотничьих угодьях в 2022 - 2023 году разрешен отстрел 1676 соболей. Самая крупная квота ушла в охотугодье «Участок 27-1» в Тарском районе. Там разрешена добыча сразу 966 особей.
Наименьшее количество соболей для отстрела досталось двум угодьям в Знаменском районе, — «Участок 5-1» и Участок 5-3». Там можно будет добыть лишь по 3 зверя.
Добавим, что в Омской области охота на соболей начинается с 15 октября 2022 года и продлиться до 28 февраля 2023 года. Выдача разрешений начнется с 8 августа.