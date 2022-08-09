Омские чиновники не внесли в список нуждающихся детей, потерявших дом в пожаре 6 мая

Любинский районный суд Омской области удовлетворил иск прокурора района в интересах 9-летней и 13-летней жительниц деревни Барсуковка, которые остались без дома после пожара в «огненную пятницу» 6 мая.
«Прокуратура в суде представила доказательства, что единственное жилье несовершеннолетних в деревне Барсуковка Любинского района полностью сгорело 6 мая 2022 года. Недвижимость принадлежала матери девочек, которая после смерти супруга воспитывает детей одна. После пожара женщина с детьми переехала к родственникам, где и проживают в настоящее время», – сообщили Городу55 в прокуратуре Омской области.
В июне женщина обратилась в администрацию района с заявлением о включении детей в список семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, для получения мер поддержки.
Однако чиновники отказали в этой просьбе, заявив, что у детей отсутствуют документы, подтверждающие право собственности на утраченное жилье. А раз их нет, то и никаких мер поддержки не положено.
«Дети являются наследниками умершего отца, о чем имеется свидетельство о праве на наследство по 1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, с рождения постоянно проживали в указанном доме, имели регистрацию по месту жительства», – пояснили в региональной прокуратуре.
Собственно, это обстоятельство и стало основным доводом прокуратуры в суде. После рассмотрения всех документов и позиций сторон судья встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил иск в полном объеме.
После вступления решения в законную силу девочки будут включены в список семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, и будут претендовать на целевую выплату из бюджета на приобретение жилья.
Напомним, во время «огненной пятницы» 6 мая во время серьезных пожаров пострадало сразу несколько населенных пунктов в Омской области. Больше всего досталось городу Называевск и микрорайону Новоалександровка в Омске. В данный момент по факту этих ЧП возбуждено уже несколько уголовных дел. Между тем следствие продолжается, и, как сообщал Город55, в региональном СК нашлись уже и новые подозреваемые.