Омские чиновники не внесли в список нуждающихся детей, потерявших дом в пожаре 6 мая

Напомним, во время «огненной пятницы» 6 мая во время серьезных пожаров пострадало сразу несколько населенных пунктов в Омской области. Больше всего досталось городу Называевск и микрорайону Новоалександровка в Омске. В данный момент по факту этих ЧП возбуждено уже несколько уголовных дел. Между тем следствие продолжается, и, как сообщал Город55, в региональном СК нашлись уже и новые подозреваемые.