Омские чиновники будут обязаны найти жилье женщине с детьми из сгоревшего дома

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Города55», в суд с иском обратилась прокуратура, представив доказательства того, что сгоревший дом в деревне Барсуковка был единственным жильем несовершеннолетних. И теперь женщина с детьми 9 и 13 лет вынуждена ютиться у родственников.
После того, как дом сгорел, она получила отказа на просьбу о помощи. По мнению чиновников, у нее нет документов, подтверждающих право собственности на сгоревший дом, который принадлежал ее умершему мужу.
Но, как считают прокуроры, поскольку дети были прописаны в доме, они являлись наследниками отца.
Суд согласился с этим доводом и полностью встал на сторону прокуратуры и детей. После вступления решения суда в законную силу, девочек включат в районный список утративших жилье вследствие пожара.