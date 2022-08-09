Город55
ГлавноеВсе новости

Омские чиновники будут обязаны найти жилье женщине с детьми из сгоревшего дома

Вчера, 15:37
По решению Любинского районного суда Омской области, местные чиновники обязаны будут решить проблему с жильем женщины с двумя детьми, чей дом сгорел в майские праздники.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Города55», в суд с иском обратилась прокуратура, представив доказательства того, что сгоревший дом в деревне Барсуковка был единственным жильем несовершеннолетних. И теперь женщина с детьми 9 и 13 лет вынуждена ютиться у родственников.

После того, как дом сгорел, она получила отказа на просьбу о помощи. По мнению чиновников, у нее нет документов, подтверждающих право собственности на сгоревший дом, который принадлежал ее умершему мужу.

Но, как считают прокуроры, поскольку дети были прописаны в доме, они являлись наследниками отца.

Суд согласился с этим доводом и полностью встал на сторону прокуратуры и детей. После вступления решения суда в законную силу, девочек включат в районный список утративших жилье вследствие пожара.

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
В омском Называевске появился новый руководитель после ареста Лупиноса
Вчера, 13:18
Возможный виновник ДТП с мотоциклистом на омской трассе оказался мужем депутата
Вчера, 07:40
Названо имя нового главврача реорганизуемого роддома № 5 в Омске
Вчера, 14:58
Омские чиновники не внесли в список нуждающихся детей, потерявших дом в пожаре 6 мая
Вчера, 10:25
Как омские такси работают после прихода крупных агрегаторов
Вчера, 11:04
После гибели водолаза в Омской области началась прокурорская проверка
8 августа, 17:55