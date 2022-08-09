Омские чиновники будут обязаны найти жилье женщине с детьми из сгоревшего дома

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Города55», в суд с иском обратилась прокуратура, представив доказательства того, что сгоревший дом в деревне Барсуковка был единственным жильем несовершеннолетних. И теперь женщина с детьми 9 и 13 лет вынуждена ютиться у родственников.