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Новый главврач, (не)мэр Называевска и «левобережный маньяк». О ком говорил Омск

Новый главврач, (не)мэр Называевска и «левобережный маньяк». О ком говорил Омск

Вчера, 20:07
Фото: Город55
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Новость №1. О врачах. В роддоме №5, который собираются вот-вот реорганизовать, назначили нового главврача. Им стал глава другого роддома Сергей Блауман. 

Названо имя нового главврача реорганизуемого роддома № 5 в Омске
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Новость №2. О градоначальнике. В полусгоревшем Называевске назначили нового мэра - временно им стал Евгений Мальцев, который трудился заместителем главы города. Самого же мэра Называевска Виктора Лупиноса оставили под домашним арестом на время следствия. 

Новость №3. О маньяке. Суд в Новосибирске оставил без изменения решение омских судов о заключении под стражу омича, который весной прошлого года ограбил несколько жительниц Кировского округа, а одну из них - зарезал. За его преступления в сети мужчину прозвали "Левобережный маньяк". 

«Левобережный маньяк» из Омска дошел до новосибирского суда ради освобождения из СИЗО
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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Итоги
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