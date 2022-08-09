Новый главврач, (не)мэр Называевска и «левобережный маньяк». О ком говорил Омск

Новость №1. О врачах. В роддоме №5, который собираются вот-вот реорганизовать, назначили нового главврача. Им стал глава другого роддома Сергей Блауман.
Новость №2. О градоначальнике. В полусгоревшем Называевске назначили нового мэра - временно им стал Евгений Мальцев, который трудился заместителем главы города. Самого же мэра Называевска Виктора Лупиноса оставили под домашним арестом на время следствия.
Новость №3. О маньяке. Суд в Новосибирске оставил без изменения решение омских судов о заключении под стражу омича, который весной прошлого года ограбил несколько жительниц Кировского округа, а одну из них - зарезал. За его преступления в сети мужчину прозвали "Левобережный маньяк".