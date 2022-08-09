Новые снаряды "Краснополь" обладают способностью выбирать цели

Каждый из снарядов был наведен в индивидуальном порядке на конкретную цель с помощью подсветки с использованием наземных лазерных целеуказателей-дальномеров. Оба модернизированных снаряда успешно поразили мишени – каждый свою одновременно. Военные эксперты акцентировали внимание на высокой точности "Краснополя-М2". Расстояние между целями составляло около двух десятков метров, уточнили специалисты.