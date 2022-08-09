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Новые снаряды "Краснополь" обладают способностью выбирать цели

Вчера, 15:43
Управляемые снаряды "Краснополь-М2" отныне обладают способностью выбирать цели в ходе залповой стрельбы. Об этом проинформировали корреспонденты журнала "Военная мысль".

В процессе испытаний нового комплекса провели одновременную залповую стрельбу по групповой цели управляемыми снарядами из двух орудий, сообщает Pravda.Ru.

Каждый из снарядов был наведен в индивидуальном порядке на конкретную цель с помощью подсветки с использованием наземных лазерных целеуказателей-дальномеров. Оба модернизированных снаряда успешно поразили мишени – каждый свою одновременно. Военные эксперты акцентировали внимание на высокой точности "Краснополя-М2". Расстояние между целями составляло около двух десятков метров, уточнили специалисты.

Испытания новых снарядов проходят в целом успешно. Тактико-технические характеристики оружия существенно превосходят все показатели предшественника. Аналитики не исключают, что "Краснополь-М2" примут на вооружение уже в обозримой перспективе.

Напомним, базовую версию 152-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь" применяют в рамках военной спецоперации, и ранее была подтверждена его высокая точность.

#Светлана Павлова
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