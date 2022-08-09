Нейросеть визуализировала песню «Все идет по плану» омского музыканта Егора Летова

На ютьюб-канале BaDaBoomS появилось видео, в котором визуализирована песня «Все идет по плану» группы «Гражданская оборона» омского исполнителя Егора Летова. Видеоряд для песни составила нейросеть Midjourney.
В видео каждое изображение посвящено одной строчке песни. Чаще других в клипе используются изображения Ленина, символов коммунизма, Красной площади, заводов и военных офицеров.
К моменту публикации материала видео собрало порядка 30 восторженных комментариев от подписчиков канала. Количество просмотров видео не уточняется.
Ознакомиться с видео можно на упомянутом выше ютьюб-канале.