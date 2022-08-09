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Нейросеть визуализировала песню «Все идет по плану» омского музыканта Егора Летова

Нейросеть визуализировала песню «Все идет по плану» омского музыканта Егора Летова

Вчера, 19:13
Фото: предоставлено Городу55
Программа показала, как выглядят строчки из легендарной песни.

На ютьюб-канале BaDaBoomS появилось видео, в котором визуализирована песня «Все идет по плану» группы «Гражданская оборона» омского исполнителя Егора Летова. Видеоряд для песни составила нейросеть Midjourney.

В видео каждое изображение посвящено одной строчке песни. Чаще других в клипе используются изображения Ленина, символов коммунизма, Красной площади, заводов и военных офицеров.

К моменту публикации материала видео собрало порядка 30 восторженных комментариев от подписчиков канала. Количество просмотров видео не уточняется.

Ознакомиться с видео можно на упомянутом выше ютьюб-канале.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Музыка#Егор Летов#Клип#Нейросеть
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