Названо имя нового главврача реорганизуемого роддома № 5 в Омске

Согласно открытым данным, с 5 августа роддом № 5 на улице Рождественского в Омске возглавляет специалист Сергей Блауман. Речь идет о том самом роддоме, который собираются присоединить к МСЧ-4.
Отметим, что Сергей Блауман, согласно данным ЕГРЮЛ, с 2012 года возглавляет роддом № 6 на Левобережье Омска. Предшественником Блаумана на посту главврача роддома № 5 был Владимир Толкач.
О реорганизации роддома № 5 в Ленинском округе Омска стало известно весной 2022 года. В региональном минздраве объяснили, что здание роддома передадут в распоряжение МСЧ-4, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом. Персоналу роддома предложили перейти на работу в перинатальный центр.