Названо имя нового главврача реорганизуемого роддома № 5 в Омске

О реорганизации роддома № 5 в Ленинском округе Омска стало известно весной 2022 года. В региональном минздраве объяснили, что здание роддома передадут в распоряжение МСЧ-4, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом. Персоналу роддома предложили перейти на работу в перинатальный центр.