Дорогой груз. Омские пограничники задержали сигареты на 7 млн рублей

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Омской области рассказали о задержании груза с немаркированными сигаретами на 7 млн рублей. Отмечается, что груз задержали в рамках специальной операции «Сархад-2022».
Сигареты нашли на автомобильном пункте пропуска "Исилькуль". Груз ехал из России в Казахстан. В машине пограничники нашли 104 коробки, или 52 тыс пачек сигарет без акцизных марок.
Во время проверки документов выяснилось, что проверять попросту нечего: на груз не было оформлено никаких разрешений и сертификатов. По предварительной оценке, стоимость груза составила около 7 млн рублей - эту сумму перевозчики могли нелегально заработать при продаже сигарет. Отмечается, что все сигареты изъяли из оборота.