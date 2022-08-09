Дорогой груз. Омские пограничники задержали сигареты на 7 млн рублей

Во время проверки документов выяснилось, что проверять попросту нечего: на груз не было оформлено никаких разрешений и сертификатов. По предварительной оценке, стоимость груза составила около 7 млн рублей - эту сумму перевозчики могли нелегально заработать при продаже сигарет. Отмечается, что все сигареты изъяли из оборота.