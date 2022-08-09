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Дорогой груз. Омские пограничники задержали сигареты на 7 млн рублей

Дорогой груз. Омские пограничники задержали сигареты на 7 млн рублей

Вчера, 18:00
Фото: погрануправление ФСБ России по Омской области

На границе с Омской областью задержали сигареты на 7 млн рублей

Сигареты изъяли из оборота, их дальнейшая судьба неизвестна.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Омской области рассказали о задержании груза с немаркированными сигаретами на 7 млн рублей. Отмечается, что груз задержали в рамках специальной операции «Сархад-2022».

Сигареты нашли на автомобильном пункте пропуска "Исилькуль". Груз ехал из России в Казахстан. В машине пограничники нашли 104 коробки, или 52 тыс пачек сигарет без акцизных марок. 

Во время проверки документов выяснилось, что проверять попросту нечего: на груз не было оформлено никаких разрешений и сертификатов. По предварительной оценке, стоимость груза составила около 7 млн рублей - эту сумму перевозчики могли нелегально заработать при продаже сигарет. Отмечается, что все сигареты изъяли из оборота. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Сигареты#Граница#Пограничники
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