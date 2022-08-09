Ученые рассказали, что ежемесячно появляется более ста новых подвариантов штамма коронавируса вследствие мутации вирусного генома. Но не каждый из них становится доминирующим, как это было, например, в случае с альфой, дельтой, омикроном. Кстати, последний за время своего существования мутировал множество раз. И одна из последних мутаций как раз и вызвала появление подвида BA 2.75.
Необычайная контагиозность этих штаммов позволила им в короткие сроки распространиться по миру, вызывая новые витки эпидемии. Как и дельта, «кентавр» был выявлен в Индии, в мае этого года. Буквально через считаные недели он был уже обнаружен в США, Великобритании, Нидерландах, Новой Зеландии.
6 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала официальное заявление о том, что новый подвид коронавируса «кентавр» вызывает серьезные опасения ввиду своей чрезвычайной заразности, в несколько раз превышающей заразность омикрона. В России пациентов с «кентавром» впервые обнаружили 19 июля.
Сегодня в России наблюдается очередная вспышка ковида, вызванная, по заявлению Роспотребнадзора, новым штаммом коронавируса. Первым делом медики стали изучать симптоматику новых случаев. Как выяснилось, «кентавр» имеет много общего с предшественником омикроном.
Так, среди самых распространенных симптомов врачи называют боль в горле. Это именно тот симптом, который должен насторожить пациентов и сказать о том, что вряд ли речь идет о простуде или вариантах ОРВИ. Слабость и потливость, от которых страдали коронавирусные пациенты при ранних штаммах, тоже являются частыми симптомами при «кентавре». А вот потеря обоняния, которая была главным симптомом, определяющим коронавирус в прошлые сезоны, теперь отошла на второй план. Заболевшие BA 2.75, как правило, не теряют обоняния и не ощущают искаженных вкусов и запахов.
При этом по сравнению с омикроном «кентавр» еще более заразен и способен заражать куда большее количество людей при непосредственном контакте.
Однако не все признаки «кентавра» еще известны врачам и изучены в полной мере, поэтому их рекомендации сегодня сводятся к ревакцинации и соблюдению всех мер предосторожности.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко:
«Штамм „кентавр“ появился в Индии, а Индия самая большая по численности населения. Пока вирус не так быстро завоевывает мир, как омикрон. В этом есть и своего рода опасность, потому что он более контагиозен. Необходимо соблюдать меры, 69 миллионов из 82, которые привились, подлежат ревакцинации. Пока „кентавр“ не развивается, но это не значит, что после него никто не придет, скорее всего — придет».
Официальной статистики по пациентам со штаммом коронавируса «кентавр» в Омске пока нет. Но кривая заболеваемости за последние недели в Омске существенно выросла. Так, на начало августа суточное число новых пациентов с коронавирусом достигает 140 человек, из них 20 человек полностью выздоровели. Благо, нет данных о летальных исходах.
Однако, несмотря на сравнительно легкое течение болезни, Роспотребнадзор Омской области все равно призывает население записаться и пройти ревакцинацию, особенно если после болезни или последней иммунизации прошло более полугода. А таких, согласно порталу SuperJob, в Омске более 54% населения.
ВАЖНО!
Опрос SuperJob показал, что ревакцинироваться от коронавирусной инфекции в ближайшее время готовы 43% омичей.
Медики объясняют, что вирус еще мало изучен и в любой момент может проявить неожиданные свойства. И в этом главная опасность «кентавра». 27 июля в ведомстве объявили о новых рекомендациях для омичей. В частности, необходимо чаще мыть руки с мылом, начать носить маски, избегать больших скоплений народа и массовых мероприятий, соблюдать социальную дистанцию.