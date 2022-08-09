Так, среди самых распространенных симптомов врачи называют боль в горле. Это именно тот симптом, который должен насторожить пациентов и сказать о том, что вряд ли речь идет о простуде или вариантах ОРВИ. Слабость и потливость, от которых страдали коронавирусные пациенты при ранних штаммах, тоже являются частыми симптомами при «кентавре». А вот потеря обоняния, которая была главным симптомом, определяющим коронавирус в прошлые сезоны, теперь отошла на второй план. Заболевшие BA 2.75, как правило, не теряют обоняния и не ощущают искаженных вкусов и запахов.