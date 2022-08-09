Бережной подробно рассказал о контрактах медиков с ротой «Омь»

Главный врач Клинического медико-хирургического центра, секретарь политсовета омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной рассказал о краткосрочных контрактах медиков с Минобороны РФ.
Предлагавшиеся ранее трехлетние контракты подходили не всем. Многие из тех, кто сейчас уходит на Донбасс, хотели бы вернуться на свои рабочие места после службы.
«На данный момент очень важное принципиальное решение принято руководством области совместно с Министерством обороны. Губернатор достиг договоренности, что контракты с медиками будут подписываться на 6 месяцев минимум. Эта ситуация устроит уже большее количество наших коллег докторов. Из нашей больницы две медсестры изъявили желание и прошли отбор, сейчас один из докторов проходит медицинский осмотр, также рассматривая возможность поехать туда. Трое моих знакомых уже включены в состав медицинской роты «Омь». Это достаточно интересные, яркие люди, которые понимают, что очень нужны там. В части медицинского подразделения «Омь», желающих поступить туда на самом деле гораздо больше, чем там мест. Завершается комплектование средними медицинскими работниками медицинского формирования. Продолжается прием желающих и мы понимаем, что в дальнейшем будет ротация. Люди будут приезжать оттуда, а новые поедут на их места», - отметил он.
Во время службы на Донбассе за медиками сохранят их рабочие места.
«Буквально вот сегодня принято решение трёхсторонней комиссией по трудовым отношениям: есть такой орган в Омской области между законодательной и исполнительной властью — о том, что люди, которые пожелают принять участие в оказании медицинской помощи в составе формирований, которые будут в Донбассе работать, могут взять отпуск за свой счет на период до одного года. В трудовой книжке будет указано, что он проходил военную службу по контракту», — заявил Вадим Бережной.
Областной сборный пункт находится в спортивно-восстановительном центре (бывший профилакторий «Металлург») по адресу 8-я Марьяновская 1А. Более подробную информацию предоставляют по телефону 122.