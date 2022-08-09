Александр Бурков поддержал идею присвоения имени Ивана Панфилова омской школе №40

- Да, они у нас самые ответственные. Я даже больше скажу - ко мне приходят. Даже если есть вопросы у граждан, у нас проходят еженедельные обходы, и мы непосредственно жителям объясняем, что и как здесь будет, чтобы они не переживали по этому поводу. Поэтому контакт у нас достаточно тесный, - сказал депутат Максим Концедалов.