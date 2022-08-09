Александр Бурков поддержал идею присвоения имени Ивана Панфилова омской школе №40

Первым пунктом объезда стал сквер имени генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Территорию в границах улиц Бульварная и Панфилова благоустраивают в рамках федерального проекта "Городская среда" партии "Единая Россия". За преображение сквера проголосовал 1941 омич на народном голосовании.
- Когда население голосовало, они уже видели этот проект с мемориальной сценой? – спросил Александр Бурков.
- Да, был представлен дизайн-проект, - подтвердил глава Октябрьского округа Дмитрий Котов.
- Это такая центровая памятная зона. А остальное, кроме дорожек, из малых форм, насаждений что-то меняться будет?
- Озеленение. В следующем году уже будет функциональность добавлена, здесь спортивная площадка будет обустроена и гостевая парковка. Скамейки, урны, также деревья высаживаются - порядка 50 деревьев и 145 кустарников, - пояснил депутат Омского городского совета Максим Концедалов.
- Население советы даёт? – уточнил Александр Бурков.
- Да, они у нас самые ответственные. Я даже больше скажу - ко мне приходят. Даже если есть вопросы у граждан, у нас проходят еженедельные обходы, и мы непосредственно жителям объясняем, что и как здесь будет, чтобы они не переживали по этому поводу. Поэтому контакт у нас достаточно тесный, - сказал депутат Максим Концедалов.
Площадь территории проектирования сквера составляет 13 тыс. кв. м. Благоустройство разделено на два этапа. Существующая аллейность будет сохранена. В этом году в ходе работ первой очереди делают пешеходные зоны. Основную аллею выложат клинкерной брусчаткой, дорожки-дублеры заасфальтируют.
Обновится также зона у мемориала «Героям-панфиловцам», который ремонтировали в 2010 году, к 65-летию Победы. Территорию у мемориала оградят парапетом с отделкой из красного гранита. Чтобы сохранить зеленые насаждения, зону у памятника героям обороны Москвы сместят вглубь сквера. Также проектом предусмотрена установка современных скамеек из полимерного бетона и дерева, вазоны, урны.
Подрядчик - ООО «Завгор» - рассказал, что на сегодня готовность парка составляет около 70%, но при этом комплектация расходных и применяемых материалов стопроцентная.
«У нашей компании конкретные сроки — 1 сентября, но мы промежуточно хотим с администрацией Октябрьского округа уже 25 августа предварительную готовность показать. Что именно будет сделано: подготовка мемориальной зоны — здесь будет всё гранитом отделано. Учитывая, что этот парк имени Героя Советского Союза Генерала Панфилова имеет патриотическое значение, данный сквер будет полностью благоустроен надлежащим образом. Здесь будет освещение — под освещение уже подготовлены основания для столбов и плафонов освещения, соответствующий щит. Концепция благоустройства этого сквера предполагает круглогодичный отдых жителей района. Всё для наших горожан — мы стараемся выполнить проект в установленный срок, особое внимание уделяем качеству выполнения работ», - отметил директор ООО «Завгор» Анатолий Гарганенко.
Депутат Омского городского Совета Максим Концедалов отмечает важность обновления территории сквера, который носит имя героя Великой Отечественной войны.
«Сами жители микрорайона выбрали эту территорию для обновления. Важно, что теперь на мемориале будет нанесен текст исторической справки о подвиге 28 воинов Красной армии из состава группы истребителей танков 316-й стрелковой дивизии, которой руководил Иван Васильевич Панфилов. Это необходимо для патриотического воспитания молодежи. Сопротивление частей 316-й стрелковой дивизии наступлению вермахта на волоколамском направлении - подвиг. Солдаты Панфилова стояли насмерть против превосходящих сил противника, удерживая позиции. Их имена омские школьники должны знать», - сказал парламентарий.
Максим Концедалов сообщил Александру Буркову, что к нему, как к депутату от Октябрьского округа, жители обращаются с инициативой о том, чтобы в целях сохранения исторической памяти и передачи из поколения в поколение присвоить имя Ивана Васильевича Панфилова школе №40.
Губернатор считает, что это правильная, нужная и своевременная идея и всецело её поддерживает.
«Предложение нужно внести в Администрацию - действительно достойное предложение о сохранении памяти. Тем более, столько людей под его командованием - наших омичей почти две сотни воевали», - сказал Александр Бурков.
Благоустройство сквера продолжат в 2023 году. В ходе второй очереди появится тротуар со стороны улицы Бульварной, детская площадка, автомобильная парковка и декоративные ограждения.
Стоит отметить, что в 2018 году по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили двор многоквартирного дома 4А по ул. Бульварной, который находится рядом со сквером. Тогда же в рамках реализации комплексной программы Омской области «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано дорожное полотно по ул. Бульварной. А два года назад по этому же проекту обновлена дорога по ул. Панфилова.