Александр Бурков оценил выполнение нацпроектов на примере Октябрьского округа

Депутат Омского горсовета, председатель комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина рассказала, что сегодня колледж ведет подготовку по 10 специальностям в области образования, культуры и искусства.
«Педагогический коллектив насчитывает 164 человека. Многие педагоги являются действующими специалистами в соответствующих профессиональных сферах. Среди преподавателей 5 кандидатов наук, 2 заслуженных работника образования Омской области, 2 заслуженных работников культуры Омской области, заслуженный артист РФ, 13 почетных работников образования Омской области», - отметила Светлана Студеникина.
В прошлом учебном году в колледже обучались 1,1 тыс. человек, из них 94 % - на очной форме. Сейчас там, как и во всех образовательных учреждениях, готовятся к 1 сентября.
"Колледж сегодня — это многоуровневая развивающая и развивающаяся модель, которая призвана на самом высоком уровне удовлетворять постоянно меняющиеся запросы нашей сегодняшней молодёжи. Колледж развивается сегодня в художественно эстетическом направлении, мне кажется, в направлении, которое очень важно для развития нашей молодёжи, для её воспитания на основе духовно-нравственной культуры, обычаев, традиций российского народа. Это очень важно, и поэтому мы делаем всё возможное для того, чтобы воспитательный процесс был неразрывно связан с процессом образовательным, - рассказала губернатору директор колледжа.
Директор колледжа провела для губернатора и мэра экскурсию по зданию, показала работы студентов и выпускников и обновлённый театральный зал. В этом году на его ремонт выделили 600 тыс рублей, часть из которых – внебюджетные.
"Этот зал нам нужен, чтобы правильно выстроить учебно-воспитательный процесс по актёрскому искусству, хореографии, сценическому мастерству, потому что мы готовим ещё и режиссёров детских театральных коллективов. Поэтому театральный зал нам необходим. Но самое интересное, что этот театральный зал мы сделали по проекту наших же студентов, наших выпускников 4 курса специальности «Дизайн». Это очень интересный, красивый зал, который выполнен в стиле шекспировского театра. Несмотря на то, что он очень маленький, и там недостаточно места, чтобы вместить всех желающих посмотреть спектакль, но он сделан с большой любовью нашими дизайнерами. Я думаю, он послужит нам долго, - сообщила директор Омского музыкально-педагогического колледжа, депутат городского совета Светлана Студеникина.
В завершение объезда губернатор также проинспектировал благоустройство территории многоквартирных домов на улице 75-й Гвардейской бригады, 7, 9, на улице 50 лет ВЛКСМ, 17 и общественной микротерритории. Их обновляют по муниципальной программе Омска «Формирование комфортной городской среды». Работы выполняет ООО «СПК «Дорстрой». Стоимость контракта - более 5,45 млн рублей.
Сейчас здесь меняют бортовые камни, ремонтируют асфальт на проездах и тротуарах. Этот же подрядчик в рамках федерального проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» ремонтирует участки дорог на ул. Будеркина, 50 лет ВЛКСМ, Романенко, 75 Гвардейской бригады и ул. П. Осминина. Общая сумма работ превышает 158,4 млн рублей.
Другой подрядчик - ООО «Ремспецмаш» - приводит в порядок пространство вблизи дома 9 по улице 75 Гвардейской бригады. Там должны заменить асфальт, установить скамейки, урны, спортивное оборудование, детскую площадку. За благоустройство этой территории в прошлом году проголосовали жители округа на народном голосовании.
«Принципиально важно, что контроль за исполнением заявленных программ по решению проблем территорий осуществляется не только муниципальными, но и региональными властями. Это означает, что в настоящее время комфортность городских условий жизни является важнейшей государственной задачей. Омичи видят, что губернатор лично проверяет выполнение обещаний перед жителями города. Можно с уверенностью сказать, что при таком подходе Омск со временем станет примером благоустройства и гармоничности развития современных городов. Поэтому я призываю омичей активно участвовать во всех инициативах, связанных с развитием родного города», - сказал депутат Омского горсовета Антон Ремнев.
«В ходе объездов я смотрю как на местах реализуются нацпроекты, областные и муниципальные программы. Но прежде всего мне важно понимать, как сами люди участвуют в этих проектах. Депутат — связующее звено с исполнительной властью, и, в какой-то мере, он же — контролирующий орган при проведении ремонтов и благоустройства, — отметил глава региона Александр Бурков. — Важно, что в каждом районе своя приоритетная потребность: где-то освещение, где-то ещё — дороги. Например, в Чкаловском посёлке по инициативе жителей и депутата Антона Ремнёва мы заложили средства на кольцевую дорогу на следующий год, и этот ремонт будет произведён, уже определён подрядчик. Вот это — важная инициатива. Не тот хороший депутат, который хочет помогать людям, а тот, кто помогает, выполняет свои обязательства. Он всегда на связи с населением, потому что жизнь динамична, многое меняется, появляются новые запросы», - отметил по итогам объезда Александр Бурков.
После объезда губернатор встретился с активом в администрации Октябрьского округа.