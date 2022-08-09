«20 главных событий России за 20 лет»: экономические драйверы России

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Экономика — основа жизни государства. Наша страна в 80–90-е годы пережила жесточайший кризис: развал СССР, политическая нестабильность, разгул преступности, стремительное обнищание огромного количества людей, полная безнадега и депрессия. Перелом наступил после 2000 года, когда начала оживать экономика, выстраиваться разрушенные производственные цепочки, в цеха вернулись рабочие, на поля — крестьяне. Страна перестала жить в долг и начала стремительно развиваться. Во многом это произошло благодаря экономическим драйверам — развернутой инфраструктуры поддержки бизнеса.
Один из элементов поддержки это создание преференциальных территорий — это города и целые районы, с особым налоговым режимом и пакетом льгот для производственного бизнеса. В России особой популярностью пользуются территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и особые экономические зоны (ОЭЗ). Они создаются в регионах и городах, которым требуется особая поддержка. Резиденты инвестируют в новые производства, создают рабочие места, и взамен получают более лояльный налоговой режим и более простые процедуры выделения земли.
В России за последние несколько лет создано 115 территорий опережающего развития. Как привило эти зоны открываются в моногородах и населенных пунктах Дальнего Востока. Режим ТОСЭР позволяет открыть новые производства, которые будут гарантировать стабильность развития города. Резиденты могут рассчитывать на понижение ставок по страховым взносам до 7,6% (для нерезидентов ставка составляет 30%), льготы по налогам на прибыль — в течение первых пяти лет он составит не более 5%, в течение последующих пяти лет — не более 12%. А так же обнуляются земельный налог и налог на имущество. В целом участие предприятия в ТОСЭР позволяет снизить налоговую нагрузку предприятия на 26%.
Территории опережающего развития создаются в стране с 2014 года и эффект виден невооруженным взглядом. За это время в ТОСЭР вошли более 775 резидентов. Это значит, что было создано более 775 новых производственных предприятий. Коммерсанты привлекли в моногорода 375,4 млрд рублей инвестиций, создав более 35 тысяч рабочих мест.
Кроме того, в России работает 28 особых экономических зон. Участие в них дает бизнесменам минимальные административные барьеры, налоговые льготы и таможенные преференции, а так же сниженные цены на аренду и выкуп земли. Существует четыре типа таких зон: связанных с производством, разработкой новых технологий, туризмом и портовой инфраструктуры. Эффект ОЭЗ так же ощутим. С 2005 по 2019 год в предприятия в особых экономических зонах создано более 707 предприятий. Инвестировано 369,4 млрд рублей инвестиций с создание производственных комплексов и инфраструктуру. Создано более 36,8 тысяч рабочих мест.
ТОСЭР и ОЭЗ — только часть разветвленной инфраструктуры и многочисленных форматов поддержки предпринимательской инициативы и промышленности России. Кроме того, бизнесу доступны льготные кредиты, помощь в разработках, прототипировании, оформлении документов, получении земли, подключении к сетям и многое другое. Все это делает экономику России гибкой и способной отвечать на любые современные вызовы.