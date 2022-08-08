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Выяснилось, какие авиакомпании чаще других задерживают рейсы из Омска

Выяснилось, какие авиакомпании чаще других задерживают рейсы из Омска

Сегодня, 14:46
Фото: 1MI

Омский аэропорт назвал самые непунктуальные авиакомпании в июле

Базовый омский перевозчик не вошел в топ пунктуальных, а чаще других опаздывали рейсы на юг.

Омский аэропорт представил рейтинг самых пунктуальных перевозчиков в июле 2022 года. Оказалось, что только три компании из 13 выполняли вовремя все рейсы. Остальные перевозчики периодически задерживают некоторые рейсы.

На втором месте по пунктуальности оказалось компания «ЮТэйр» — она выполняла вовремя 93,3% рейсов. Компании «Победа» и «Сибирь» выполняли  опозданием каждый десятый рейс, успевая вовремя отправить только 90,3% всех запланированных полетов.

Авиакомпании «Аэрофлот», «Красавиа», «Северный ветер», «Россия», «QAZAQ Air» и «Ред Вингс» выполняли вовремя от 80 до 88% полетов. Интересно, что даже «домашняя» авиакомпания «Ред Вингс» задерживала примерно каждый пятый рейс.

Самыми непунктуальными из месяца в месяц остаются «Уральские авиалинии» и «Смарт Авиа». Они отправляли вовремя только 37,1% и 22,2% соответственно.

Фото: oms.aero
#Ольга Акамова#Город#Омск
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