Выяснилось, какие авиакомпании чаще других задерживают рейсы из Омска

Омский аэропорт представил рейтинг самых пунктуальных перевозчиков в июле 2022 года. Оказалось, что только три компании из 13 выполняли вовремя все рейсы. Остальные перевозчики периодически задерживают некоторые рейсы.
На втором месте по пунктуальности оказалось компания «ЮТэйр» — она выполняла вовремя 93,3% рейсов. Компании «Победа» и «Сибирь» выполняли опозданием каждый десятый рейс, успевая вовремя отправить только 90,3% всех запланированных полетов.
Авиакомпании «Аэрофлот», «Красавиа», «Северный ветер», «Россия», «QAZAQ Air» и «Ред Вингс» выполняли вовремя от 80 до 88% полетов. Интересно, что даже «домашняя» авиакомпания «Ред Вингс» задерживала примерно каждый пятый рейс.
Самыми непунктуальными из месяца в месяц остаются «Уральские авиалинии» и «Смарт Авиа». Они отправляли вовремя только 37,1% и 22,2% соответственно.