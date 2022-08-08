Выяснилось, какие авиакомпании чаще других задерживают рейсы из Омска

На втором месте по пунктуальности оказалось компания «ЮТэйр» — она выполняла вовремя 93,3% рейсов. Компании «Победа» и «Сибирь» выполняли опозданием каждый десятый рейс, успевая вовремя отправить только 90,3% всех запланированных полетов.