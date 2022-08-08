Врач объяснил, кому не надо есть грибы

Михаил Гинзбург назвал грибы не ежедневной едой. Из-за этого многие люди рисуют получить несварение. Есть грибы нужно с осторожностью, в случаях, когда желудочно-кишечный тракт плохо справляется. Употреблять в пищу сразу много грибов не надо. Начинать лучше с ограниченного объема. К примеру, жареные грибы лучше начинать есть с одной-двух ложек, не больше. По прошествии определенного времени количество грибов можно увеличить. Каждому гражданину нужно ориентироваться на собственную переносимость, если нигде ничего не болит.