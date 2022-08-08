Врач объяснил, кому не надо есть грибы

Вместе с тем никаких противопоказаний к употреблению грибов не существует. Грибы не перегружены белком или углеводами. Об этом пишет NEWS.ru.
Михаил Гинзбург назвал грибы не ежедневной едой. Из-за этого многие люди рисуют получить несварение. Есть грибы нужно с осторожностью, в случаях, когда желудочно-кишечный тракт плохо справляется. Употреблять в пищу сразу много грибов не надо. Начинать лучше с ограниченного объема. К примеру, жареные грибы лучше начинать есть с одной-двух ложек, не больше. По прошествии определенного времени количество грибов можно увеличить. Каждому гражданину нужно ориентироваться на собственную переносимость, если нигде ничего не болит.
По совету диетолога есть грибы лучше всего с овощами, гречкой и грубым хлебом. В их составе имеется клетчатка. В подобном сочетании грибы легче перевариваются.