Власти просят англичан быстрее мыться в душе для экономии воды

Об этом стало известно из публикации издания The Sunday Times, пишет Pravda.Ru. Рекомендации носят конкретный характер — каждому гражданину Англии сократить ежедневные водные процедуры на одну минуту.
Власти поставили цель к 2050 году уменьшить объем потребления воды на 1 человека в день со 145 литров до 110 литров, то есть на четверть. Такое решение было принято на основе расчетов экспертов. Специалисты пришли к выводу, что через 25 лет страна может столкнуться с недостатком воды в объеме 4 миллиарда литров в день.
В рамках мероприятий по сбережению воды власти пришли к выводу о необходимости создания искусственного хранилища Н3. По плану, объект сдадут к 2029 году.
В правительстве не исключили, что подобные призывы граждане могут встретить негативно, однако мыться быстрее — это единственный путь сэкономить воду в дальнейшей перспективе. В противном случае властям придется искать миллиард фунтов на строительство необходимой инфраструктуры.