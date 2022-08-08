Власти просят англичан быстрее мыться в душе для экономии воды

Власти поставили цель к 2050 году уменьшить объем потребления воды на 1 человека в день со 145 литров до 110 литров, то есть на четверть. Такое решение было принято на основе расчетов экспертов. Специалисты пришли к выводу, что через 25 лет страна может столкнуться с недостатком воды в объеме 4 миллиарда литров в день.