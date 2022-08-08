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Власти просят англичан быстрее мыться в душе для экономии воды

Власти просят англичан быстрее мыться в душе для экономии воды

Вчера, 19:22
Фото: piqsels.com
Правительство Великобритании обратилось с необычным призывом к населению страны. Они просят англичан быстрее принимать душ, чтобы экономить воду.

Об этом стало известно из публикации издания The Sunday Times, пишет Pravda.Ru. Рекомендации носят конкретный характер — каждому гражданину Англии сократить ежедневные водные процедуры на одну минуту.

Власти поставили цель к 2050 году уменьшить объем потребления воды на 1 человека в день со 145 литров до 110 литров, то есть на четверть. Такое решение было принято на основе расчетов экспертов. Специалисты пришли к выводу, что через 25 лет страна может столкнуться с недостатком воды в объеме 4 миллиарда литров в день.

В рамках мероприятий по сбережению воды власти пришли к выводу о необходимости создания искусственного хранилища Н3. По плану, объект сдадут к 2029 году.

В правительстве не исключили, что подобные призывы граждане могут встретить негативно, однако мыться быстрее — это единственный путь сэкономить воду в дальнейшей перспективе. В противном случае властям придется искать миллиард фунтов на строительство необходимой инфраструктуры.

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